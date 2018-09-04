俄德合唱團齊聚 客家國際交流音樂會9日開唱

（中央社記者陳妍君台北4日電）台北市客委會與台北市客家文化基金會邀集來自德國、俄羅斯的合唱團與3個本土合唱團，9日晚上將在台北市客家音樂戲劇中心舉行「唱響客家國際交流音樂會」，開放民眾索票。



今年適逢客家「還我母語運動」30週年。這場音樂會邀集去年奪下「俄羅斯全國合唱大賽」總冠軍的彼得羅扎沃茨克（Petrozavodsk）大學合唱團及聚集歐洲各國歌唱好手的德國巴登符騰堡邦（Baden-Wurttenburg）邦立音樂學院節慶合唱團來台交流演出。



台灣團體部分，包括剛獲得東京國際合唱大賽2面金牌的「拉縴人青年合唱團」、2018國際客家流行音樂節合唱比賽美聲組冠軍「沂風室內合唱團」及「全球客家聲韻歌劇團」都將參與演出。



拉縴人文化藝術基金會營運長黃世雄指出，彼得羅扎沃茨克大學合唱團與「拉縴人青年合唱團」明天上午11時將在天主教耕莘醫院1樓舉辦音樂快閃活動，2個團體各將演唱約10分鐘歌曲。



明天晚上7時，2個國際合唱團則將在客家文化中心騎樓，準備影片與德國豬腳、西班牙海鮮飯、俄羅斯羅宋湯、布林餅等特色美食，在「文化之夜」介紹他們的城市與當地音樂節，免費開放民眾參與。



另外，黃世雄說，7日晚上7時30分在台北市客家音樂戲劇中心，將舉辦「歐俄風情」售票音樂會，由2個國際合唱團與沂風室內合唱團帶來經典歐洲及俄羅斯民謠、宗教歌曲和德文藝術歌曲；2個國際合唱團也將演唱他們辛苦練習的客家歌謠「花樹下」與「春水」。



9日晚上7時30分在台北市客家音樂戲劇中心，2個國際合唱團與拉縴青年合唱團、全球客家聲韻歌劇團則將各自演唱特色曲目、詮釋客家歌曲，最後還將合唱客語歌曲「褒忠讚歌」；詳情可上「唱響客家國際交流音樂會」臉書粉絲專頁查詢。（編輯：張銘坤）1070904