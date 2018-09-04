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台中榮總攜手國研院 研發抗生素藥敏檢測晶片

發稿時間：2018/09/04 19:34

最新更新：2018/09/04 19:46

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台中榮總與國家實驗研究院4日舉行成果發表記者會，由台中榮總院長許惠恒（右2）、國研院長王永和（左2）等人一起說明新研發的「抗生素藥敏檢測晶片」成果。（台中榮總提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年9月4日台中榮總與國家實驗研究院4日舉行成果發表記者會，由台中榮總院長許惠恒（右2）、國研院長王永和（左2）等人一起說明新研發的「抗生素藥敏檢測晶片」成果。（台中榮總提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年9月4日

（中央社記者郝雪卿台中4日電）台中榮民總醫院與國家實驗研究院（國研院）奈米元件實驗室開發出「抗生素藥敏檢測晶片」，將診斷時間縮短到51小時，可望降低敗血性休克造成的死亡率及檢測成本。

台中榮總與國研院今天召開成果發表會，由台中榮總院長許惠恒與國研院長王永和一起說明新開發的抗生素藥敏檢測晶片，將大幅將總檢測時間，從原來的96小時縮短到51小時。

國研院奈米元件實驗室研究員鄭宜肪指出，利用光電整合晶片科技開發出「抗生素藥敏檢測晶片」，是利用電流操控的方式，將血液中的細菌集中到很小的區域內，並且將會影響檢測結果的血球隔離在外圍；再搭配利用奈米技術開發的面積極小卻非常敏銳的感測晶片，即可查知極為微小的細菌濃度變化。

鄭宜肪表示，使用這項技術，只要經過第一步驟的48小時培養、確定病人血液中含有細菌後，即可分別裝入不同試管，直接投入不同抗生素，3小時後各試管細菌濃度雖僅產生極微小的差異。這項技術已可辨別細菌類別差異、確認何者為有效抗生素，並大幅將總檢測時間由96小時縮短到51小時。

台中榮總指出，和現有檢測方式相比，抗生素藥敏檢測晶片的檢測成本也降低許多，現有的自動化微生物分析儀一台售價300萬元，而搭配抗生素藥敏檢測晶片的儀器卻只要不到6萬元。此系統所開發的相關技術已獲得3項台灣專利與2項美國專利，目前已完成臨床檢體測試，預計兩年內即可商品化。（編輯：黃于）1070904

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