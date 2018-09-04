台中創新設計競賽金獎 高中生研發雕刻機

台中市政府主辦的「台中創新設計競賽」決賽及頒獎典禮4日在市府大樓舉行，奪得專業組金獎的高中生黃仁澤（前左）向市長林佳龍（前右）介紹作品。中央社記者郝雪卿攝 107年9月4日

（中央社記者郝雪卿台中4日電）台中市政府主辦的「台中創新設計競賽」今天公布得獎名單，其中，專業組金獎由高中生黃仁澤奪得。市長林佳龍表示，希望透過創新設計，形塑整個城市美學。



台中創新設計競賽決賽及頒獎典禮下午在市府大樓舉行，由林佳龍頒獎表揚專業組及新創組金、銀、銅、佳作及最佳人氣獎等獲獎設計團隊，頒獎後並逐一參觀入圍的優秀創新設計作品。



林佳龍表示，為讓台中更美更宜居，市府爭取申辦2022年「世界設計之都」，又將今年訂為「設計元年」。此外，還主辦台灣設計展，並將設置「城市設計長」，希望透過創新設計來形塑整個城市的美學。



林佳龍指出，「2018台中創新設計競賽」活動參與踴躍，報名作品307件、入圍55件，今天決選，市府也結合在地公協會進行媒合，讓優秀的創新設計作品可以被更好的運用，也能有機會成為品牌，現場充分感受不管是年輕人還是專業設計人士的作品都有很好的質量。



這次專業組金獎由就讀台北學學實驗教育機構高中三年級的黃仁澤作品奪得，獲頒新台幣30萬元獎金及獎座，他向林佳龍介紹研發緣起時說，讀國中時接觸了3D列印及雷射切割機，也玩無人機，因為需要切割加工零件，而發想研發出這個CV3桌上型雕刻工具機（CNC）。



黃仁澤受訪指出，這座桌上型CNC可以方便個人使用者從事各種產品的開發，節省時間，使用者可以發揮自己的創意，讓想法變成作品。（編輯：翁翠萍）1070904