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核四第2批燃料棒 深夜運抵基隆港

發稿時間：2018/09/05 02:54

最新更新：2018/09/05 03:06

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核四廠第2批燃料棒5日深夜0時運離廠區，12輛貨櫃車在警方沿路戒護下，深夜1時抵達基隆港西19碼頭，等待吊掛上貨輪送至美國。中央社記者王朝鈺攝 107年9月5日核四廠第2批燃料棒5日深夜0時運離廠區，12輛貨櫃車在警方沿路戒護下，深夜1時抵達基隆港西19碼頭，等待吊掛上貨輪送至美國。中央社記者王朝鈺攝 107年9月5日

（中央社記者王朝鈺基隆市5日電）核四廠第2批燃料棒今天深夜0時運離廠區，12輛貨櫃車在警方沿路戒護下，深夜1時抵達基隆港西19碼頭，等待吊掛上貨輪送至美國。

8輛載運核四第一批燃料棒的貨櫃車，7月4日深夜0時從核四廠出發，在層層戒護下運抵基隆港西19碼頭送往美國，這次第2批燃料棒外運作業，台電、原能會、警方等相關單位同樣嚴正以待。

據了解，第2批燃料棒運送路線和戒護警力組成與上次相同，由保二總隊負責主導，基隆市警局、基隆市警局第四分局、基隆港務警察總隊、國道公路警察局、瑞芳警分局和汐止警分局共出動200多名警力、百餘輛警車一路戒護。

12輛貨櫃車深夜0時從位於新北市貢寮區的龍門核能發電廠出發，沿台2線濱海公路轉台62線快速道路，再接國道3號至基隆港西19碼頭，車隊約在凌晨1時進入港區，台電人員面對媒體詢問則不便表示意見。

台電曾表示，核燃料運送需符合台、美規範的合格運輸箱，而合格的運輸箱數量有限；核四廠1744束燃料棒需要872個運輸箱，每10箱裝一個貨櫃，共需88輛貨櫃車，無法一次運送完畢，當年該批燃料也是分成7批運抵國內。

台電指出，核燃料拆解與外運費用約為6.9億元，但燃料棒全數運出後，每年可節省約1.4億元的維護與保管費用，估計運出後5年就能攤平成本。（編輯：陳政一）1070905

核四廠第2批燃料棒5日深夜0時運離廠區，12輛貨櫃車在警方沿路戒護下，深夜1時抵達基隆港西19碼頭，等待吊掛上貨輪送至美國。中央社記者王朝鈺攝 107年9月5日核四廠第2批燃料棒5日深夜0時運離廠區，12輛貨櫃車在警方沿路戒護下，深夜1時抵達基隆港西19碼頭，等待吊掛上貨輪送至美國。中央社記者王朝鈺攝 107年9月5日
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