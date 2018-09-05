高雄市向登革熱宣戰 豪雨災後滅斑總動員

高雄市0823豪雨成災，三民區也有登革熱疫情，市府5日啟動登革熱疫情緊急防治38個行政區同步滅斑總動員，全面清除孳生源及降低社區病媒密度。中央社記者陳朝福攝 107年9月5日

（中央社記者陳朝福高雄5日電）高雄市0823豪雨成災，三民區也有登革熱疫情，市府今天啟動登革熱疫情緊急防治38個行政區同步滅斑總動員，整備跨局處登革熱疫情防治，全面清除孳生源及降低社區病媒密度。



高雄市政府整備跨局處登革熱群聚疫情緊急防治，動員環保局和衛生局等局處與鄰里志工參與滅斑計畫，副市長蔡復進主持誓師儀式，向登革熱宣戰。



蔡復進表示，豪雨過後可能導致病媒蚊孳生源指數攀升，進而引發潛在登革熱疫情爆發，必須結合社區環境維護的里鄰志工和清潔隊員，整頓環境與清除積水容器，民眾要提高警覺。



豪雨成災過後加上高溫有利於斑蚊孑孓生長的條件，蔡復進帶領滅斑計畫團隊視察工地與市場環境登革熱防治情形，並分組執行地毯式病媒蚊孳生源列管查核，啟動的登革熱疫情緊急防治38個行政區同步滅斑總動員，共動員4000多人。



加強防疫，高雄市衛生局也簽定500多家登革熱快篩醫療院所，透過基層診所使用快篩試劑和快速通報，早期發掘個案與早期進行防疫，也在未完成改善的積水地下室進行生物防治法，投放適當的孔雀魚等食蚊魚，防阻孳生病媒蚊。（編輯：方沛清）1070905



