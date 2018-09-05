高雄車站臨時站退場 高捷乘客找到新入口驚艷

高捷高雄車站5日起停靠新站（永久站），乘客一早看到原站一號出入口關閉嚇了一跳，所幸標示導引找到捷運出入口，順利搭乘。中央社記者王淑芬攝 107年9月5日

（中央社記者王淑芬高雄5日電）高捷高雄車站今天起停靠新站（永久站），乘客一早看到原站一號出入口關閉顯得慌亂，所幸標示導引找到捷運出入口，也對新的高雄車站表示漂亮、驚豔。



高雄鐵路地下化預計10月中旬通車，高捷配合鐵路地下化工程停靠臨時站已經10年，今天凌晨起捷運改停高雄車站永久站。



「咦？封起來」，已經多年搭乘捷運上班的人潮慣性的走到高捷高雄車站臨時站一號出入口，但一早被封閉的出入口嚇了一跳，所幸有標示和人員導引，找到進入捷運高雄新站的入口。



乘客循風雨走廊搭乘手扶梯到地下室台鐵車站大廳，再順著標示到高捷車站。多數乘客雖然對於捷運改行新站的動線顯得有些慌亂，不過都說現代化的高雄車站漂亮、令人驚豔。



高捷配合鐵路地下化工程，今天起列車改停靠永久站，相關車站的消防、安檢及動線介面的整合都重新做測試、初勘、履勘並取得交通部核發營運許可。



鐵路地下化工程也進入收尾階段，10月中旬通車，屆時搭乘台鐵的乘客也要面臨搭乘動線變動的適應期，高雄火車站臨時站將功成身退。（編輯：吳佳穎）1070905



