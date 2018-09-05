器官移植爭議幕後人士 柯文哲：不是姚人多

（中央社記者陳妍君台北5日電）針對蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝出版「屠殺」一書引發的器官移植爭議，台北市長柯文哲今天說，這是很笨的選戰攻擊方法，但相信海基會副董事長兼秘書長姚人多不是幕後人士。



吳祥輝昨天召開記者會，指作家伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）著作「屠殺」（The Slaughter）書中，對柯文哲帶病人到中國進行器官移植時，確知所有器官都會來自法輪功學員的描述都屬實。



針對吳祥輝出版「屠殺」引發的爭議，柯文哲出席「防身警報叫拉跑，學童安全你我護」記者會後受訪表示，他知道吳祥輝只是奉令行事，「後面還有人」。



他指出，器官移植是很專業的東西，有沒有這件事醫界都很清楚，所以這是很笨的選戰攻擊方法，「笨到實在是…我想是對整個器官移植的系統不了解」。



媒體詢問柯文哲，吳祥輝過去跟民主進步黨台北市長參選人姚文智陣營關係良好，柯文哲昨天在議會備詢時還說，吳祥輝會出面指控，「是姚人多請假嗎」，是否暗示姚文智陣營涉入這次爭議。



柯文哲回答說，他昨天的說法不是開玩笑；「因為我知道這不是他（姚人多）幹的，所以才說，是不是他請假。我也知道姚人多不會幹這種事」。



他表示，其實打選戰「豬隊友常常比好朋友更多」。至於姚文智陣營是否涉入，柯文哲說，這是個好問題（This is a good question）。（編輯：李亨山）1070905