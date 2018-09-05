/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 關西機場紀淑如吐口水委內瑞拉
>rss

器官移植爭議幕後人士 柯文哲：不是姚人多

發稿時間：2018/09/05 11:30

最新更新：2018/09/05 11:30

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者陳妍君台北5日電）針對蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝出版「屠殺」一書引發的器官移植爭議，台北市長柯文哲今天說，這是很笨的選戰攻擊方法，但相信海基會副董事長兼秘書長姚人多不是幕後人士。

吳祥輝昨天召開記者會，指作家伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）著作「屠殺」（The Slaughter）書中，對柯文哲帶病人到中國進行器官移植時，確知所有器官都會來自法輪功學員的描述都屬實。

針對吳祥輝出版「屠殺」引發的爭議，柯文哲出席「防身警報叫拉跑，學童安全你我護」記者會後受訪表示，他知道吳祥輝只是奉令行事，「後面還有人」。

他指出，器官移植是很專業的東西，有沒有這件事醫界都很清楚，所以這是很笨的選戰攻擊方法，「笨到實在是…我想是對整個器官移植的系統不了解」。

媒體詢問柯文哲，吳祥輝過去跟民主進步黨台北市長參選人姚文智陣營關係良好，柯文哲昨天在議會備詢時還說，吳祥輝會出面指控，「是姚人多請假嗎」，是否暗示姚文智陣營涉入這次爭議。

柯文哲回答說，他昨天的說法不是開玩笑；「因為我知道這不是他（姚人多）幹的，所以才說，是不是他請假。我也知道姚人多不會幹這種事」。

他表示，其實打選戰「豬隊友常常比好朋友更多」。至於姚文智陣營是否涉入，柯文哲說，這是個好問題（This is a good question）。（編輯：李亨山）1070905

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP