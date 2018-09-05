侯友宜市場掃街緊握手 按部就班打選戰

菜市場囝仔出身的國民黨新北市長參選人侯友宜（左），5日在新莊宏泰市場掃街拜票，緊握豬肉攤販的手，並表示將依自己的步調打選戰，不受民調影響。中央社記者黃旭昇新北攝 107年9月5日

（中央社記者黃旭昇新北5日電）菜市場囝仔出身的國民黨新北市長參選人侯友宜，今天在新莊宏泰市場掃街，緊握攤販的手。侯友宜說，中央規劃能源政策一定要有公衛部門的聲音，火力發電造成空污違反時代潮流。



侯友宜今天前往新莊區傳統市場拜票，在水泄不通的市場內，助選人員拿起麥克風高喊當選，拜託支持市場出身，父母也在嘉義市場賣豬肉的侯友宜。對豬肉攤特別親切的侯友宜說，將依自己步驟打選戰，不受民調影響。



侯友宜競選辦公室規劃一系列從早市、黃昏市場到夜市的密集行程，命名為「百市萬攤跑起來」行動，讓從小就是在菜市場長大的侯友宜與攤販更親近，選戰結束前預計要跑超過100個市場。



侯友宜今天與市議員黃林玲玲、新北市議長蔣根煌等人一起掃街，受到攤商及民眾熱情歡迎。改制前的新莊市長許炳崑則安排熱情支持者拿出、蒜頭、菜頭、鳳梨為侯友宜加油，讓侯友宜十分開心。



侯友宜出生在嘉義朴子，父親是市場裡的豬肉攤商，在新莊宏泰市場內有許多豬肉攤，侯友宜有的揮手致意，有的親自握緊雙手，或合影留念。其中一攤豬肉攤，不斷握著侯友宜的手高喊「凍蒜」，相當興奮的給予侯友宜祝福。



拜票助選團在前方開道，參選市議員的新人蔡健棠在侯友宜旁爭取曝光，資深的市議員黃林玲玲則在後方，逐一向賣菜、買菜的攤商與鄉親握手，「我是玲玲，拜託喔」，爭取支持。



擴音喇叭高分貝喊出新莊地區國民黨的市議員參選人姓名，彰顯團結氣氛，議員參選人並發放面紙與口罩文宣品。侯友宜穿過市場主幹道，又鑽入巷子的攤商，時而向吃早餐的民眾問安，在烤雞攤位前停下腳步傾聽騎機車婦人的心聲。



侯友宜在受訪時說，對於勝選有百分之百的信心，競選將走自己的路，不會受外在民調的影響。對於桃園市長鄭文燦陪同對手蘇貞昌一起拜票，他說，希望鄭文燦一起來反對深澳燃煤電廠。



被問到如何看待臺灣電力公司將核四燃料棒外送，侯友宜說，政府的能源政策一定要顧及發電過程是否對環境造成衝擊。政府要好好思考，燃煤電廠是蓋不得的，也不能一直用火力發電。（編輯：方沛清）1070905



