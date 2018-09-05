/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 關西機場紀淑如吐口水委內瑞拉
>rss

侯友宜市場掃街緊握手 按部就班打選戰

發稿時間：2018/09/05 12:01

最新更新：2018/09/05 12:41

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
菜市場囝仔出身的國民黨新北市長參選人侯友宜（左），5日在新莊宏泰市場掃街拜票，緊握豬肉攤販的手，並表示將依自己的步調打選戰，不受民調影響。中央社記者黃旭昇新北攝　107年9月5日菜市場囝仔出身的國民黨新北市長參選人侯友宜（左），5日在新莊宏泰市場掃街拜票，緊握豬肉攤販的手，並表示將依自己的步調打選戰，不受民調影響。中央社記者黃旭昇新北攝　107年9月5日

（中央社記者黃旭昇新北5日電）菜市場囝仔出身的國民黨新北市長參選人侯友宜，今天在新莊宏泰市場掃街，緊握攤販的手。侯友宜說，中央規劃能源政策一定要有公衛部門的聲音，火力發電造成空污違反時代潮流。

侯友宜今天前往新莊區傳統市場拜票，在水泄不通的市場內，助選人員拿起麥克風高喊當選，拜託支持市場出身，父母也在嘉義市場賣豬肉的侯友宜。對豬肉攤特別親切的侯友宜說，將依自己步驟打選戰，不受民調影響。

侯友宜競選辦公室規劃一系列從早市、黃昏市場到夜市的密集行程，命名為「百市萬攤跑起來」行動，讓從小就是在菜市場長大的侯友宜與攤販更親近，選戰結束前預計要跑超過100個市場。

侯友宜今天與市議員黃林玲玲、新北市議長蔣根煌等人一起掃街，受到攤商及民眾熱情歡迎。改制前的新莊市長許炳崑則安排熱情支持者拿出、蒜頭、菜頭、鳳梨為侯友宜加油，讓侯友宜十分開心。

侯友宜出生在嘉義朴子，父親是市場裡的豬肉攤商，在新莊宏泰市場內有許多豬肉攤，侯友宜有的揮手致意，有的親自握緊雙手，或合影留念。其中一攤豬肉攤，不斷握著侯友宜的手高喊「凍蒜」，相當興奮的給予侯友宜祝福。

拜票助選團在前方開道，參選市議員的新人蔡健棠在侯友宜旁爭取曝光，資深的市議員黃林玲玲則在後方，逐一向賣菜、買菜的攤商與鄉親握手，「我是玲玲，拜託喔」，爭取支持。

擴音喇叭高分貝喊出新莊地區國民黨的市議員參選人姓名，彰顯團結氣氛，議員參選人並發放面紙與口罩文宣品。侯友宜穿過市場主幹道，又鑽入巷子的攤商，時而向吃早餐的民眾問安，在烤雞攤位前停下腳步傾聽騎機車婦人的心聲。

侯友宜在受訪時說，對於勝選有百分之百的信心，競選將走自己的路，不會受外在民調的影響。對於桃園市長鄭文燦陪同對手蘇貞昌一起拜票，他說，希望鄭文燦一起來反對深澳燃煤電廠。

被問到如何看待臺灣電力公司將核四燃料棒外送，侯友宜說，政府的能源政策一定要顧及發電過程是否對環境造成衝擊。政府要好好思考，燃煤電廠是蓋不得的，也不能一直用火力發電。（編輯：方沛清）1070905

國民黨新北市長參選人侯友宜（前左2）5日前往新莊區傳統市場掃街拜票，在市場內緊握每一雙手，爭取選票，受到攤商及民眾熱情歡迎。中央社記者黃旭昇攝　107年9月5日國民黨新北市長參選人侯友宜（前左2）5日前往新莊區傳統市場掃街拜票，在市場內緊握每一雙手，爭取選票，受到攤商及民眾熱情歡迎。中央社記者黃旭昇攝　107年9月5日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP