發警報器給學童 丁守中：先照顧獨居長輩

國民黨台北市長參選人丁守中（左）5日指出，運用高科技提升學童安全是好事，但每名學生都分發防身警報器，可能會造成不必要干擾，可在校園設監視系統，警報器也可發給獨居長輩，掌握長輩安全。中央社記者劉建邦攝 107年9月5日

（中央社記者劉建邦台北5日電）國民黨台北市長參選人丁守中今被問到台北市政府規劃給小學生防身警報器時說，每人都發警報器可能造成不必要干擾，應在校園設監視系統，保障學童安全，警報器也可發給獨居長輩。



丁守中前往大安區新龍里了解老人共餐狀況，並實際下廚讓現場長輩品嚐。丁守中會前受訪，被問及北市府開記者會，宣布將全面提供全市國小每名學生防身警報器的看法。



對此，丁守中表示，運用高科技提升學童安全是好事，但是否有必要每名學童都分發，這樣會不會造成學童誤按警報器，引發不必要干擾，其實很多國家都是發給獨居長輩，可針對獨居長輩提供警報器或裝設室內監視器，掌握長輩安全。



丁守中說，針對校園安全部分，應減少教師無謂負擔，可委託物業管理或聘請保全提升維護校園人力，也可透過設智慧監視系統、電子圍牆，保障學童安全。



對於老人共餐政策，丁守中表示，在國外為因應高齡化、少子化狀況，推動老少共學，把閒置教室改建成日間托老中心或托兒所，讓爺奶帶兒孫上學，中午也提供午餐，這樣做更有意義。



媒體詢問關於2020東京奧運台灣正名公投活動的看法，丁守中說，應考量現實國際環境，且要在國際獲得支持，若正名公投後，可能被取消會旗或運動員參賽資格，這樣只會剝奪運動員揚名立萬機會，「中華台北既然是共識，若沒實力就不要改變」。



至於台北農產公司和台北市政府為第一果菜市場改建案再度引發紛爭，對此，丁守中表示，他早就認為北農總經理吳音寧不夠資格且應該被撤換，「柯文哲現在這個時候持續炒作這部分議題，是為了選舉，可能到選前操作撤換吳音寧，進而達到獲取選票目的」。



丁守中也希望柯文哲盡快答應參加辯論，透過辯論才可讓民眾檢視柯文哲任內施政成績，這樣才能「直球對決」。（編輯：李亨山）1070905