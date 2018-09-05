金大接機迎新生 校長盼學生以金門為基地

金門大學10日開學，今年度有780名新生。金大學生會和各系學會5日在機場入境大廳設置櫃台，貼心迎接學弟妹，每台接機專車還安排學長姊的解說導覽。中央社記者黃慧敏攝 107年9月5日

（中央社記者黃慧敏金門縣5日電）國立金門大學校長陳建民今天在機場迎接新生，他期盼新生能迅速融入外島環境，主動學習，培養獨立的人格和精神；他並期許學生未來無論是深造或就業，都能以金門為基地。



金門大學10日開學，今年度有780名新生，6日新生訓練。才上任一個月的校長陳建民，特別選擇宿舍開放的今天，帶著與他的老搭檔─金門航空站首席導覽員「金小讚」在機場到站大廳迎接新生及家長。



陳建民表示，今年新生訓練以「新生活運動」為主題，他說，中華民國政府早在民國23年就推行新生活運動，希望能夠以這樣的歷史，鼓勵學生在金大展開新生活。



陳建民鼓勵學生要有自主能力，有充足的睡眠和運動，保持頭腦健康，還要找時間出外休閒，保持身心靈的平衡；期盼學生4年期間能夠主動學習，培養獨立的人格和精神。



金大學生90%來自台灣本島，陳建民希望學生未來不管是深造或是就業，都能以金門為基地。



不少金大新鮮人看準金門的地理位置，而選擇就讀金大。觀光系謝其航年初曾來金門旅遊，對金門留下深刻印象，也曾想過讀金大。他是在爸媽和阿嬤的陪同下來到金門。他的父親謝國忠曾在馬祖服役，第一次來到金門，認為這裡是個好地方，不擔心兒子遠離家鄉苗栗，希望謝他能夠在金門學習獨立。



企管系一年級的張云馨則單槍匹馬來到金門，豐原高中畢業的她，相信金大有足夠的教學資源，希望未來能因地利之便，往大陸發展。



除了陳建民和金大學務長呂立鑫等人在機場歡迎新生，金大學生會和各系學會也貼心的在機場入境大廳設置櫃台迎接學弟妹，每台接機專車並安排有學長姊的解說導覽。其中，海邊系二年級的張理為，去年曾在這裡接受學長姐幫助，今天輪到他為學弟妹服務，覺得金大是一個很棒的大家庭。



金大對學生的期許都寫在新生包袋子上，袋內有文具、金門特產，還有縣衛生局、鄉鎮公所和影城的宣導品及贈品。（編輯：吳佳穎）1070905



