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花博大使吳青峰 請聽MV台中取景

發稿時間：2018/09/05 14:43

最新更新：2018/09/05 14:52

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擔任花博推廣大使的歌手吳青峰，為花博打造創作主題曲「請聽」，日前到台中取景拍攝「請聽」MV版，預計7日首播。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年9月5日擔任花博推廣大使的歌手吳青峰，為花博打造創作主題曲「請聽」，日前到台中取景拍攝「請聽」MV版，預計7日首播。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年9月5日

（中央社記者郝雪卿台中5日電）擔任花博推廣大使的歌手吳青峰，為花博打造創作主題曲「請聽」推出後受歡迎，台中市政府新聞局今天表示，「請聽」MV版日前到台中取景，預計7日上午10時首播。

吳青峰首度擔任音樂製作人，同時擔綱詞曲創作及演唱，以台中花博標語「聆聽花開的聲音」為靈感，創作專屬單曲「請聽」，歌詞中把人的一生比喻為花的一生，融入嬰兒的哭聲、戀人絮語、家庭熱鬧聲響，創作出富溫暖生命的歌曲，同時也巧妙的將台中花博的核心理念與精神融入其中。

為拍攝「請聽」MV版，新聞局指出，吳青峰來到台中展開24小時的「鐵人」拍攝行程，包括台中國家歌劇院及沙鹿秘境景點「九天黑森林」等，都成為MV畫面取景的地點，讓大家有機會透過MV，欣賞台中獨特的城郊景色。

MV拍攝當天，工作團隊特別在歌劇院前搭設「水上之床」，拍攝化身為音樂天使的吳青峰醒來的畫面，新聞局指出，特殊的場景吸引不少大清早做晨操的阿公阿嬤好奇圍觀，讓吳青峰覺得既害羞又印象深刻，空檔時，吳青峰還跟著阿公阿嬤做起晨操，並宣傳台中花博展出的資訊，成為十足的花博推廣大使。

吳青峰在拍攝MV時，還發現這次合作的9歲小男孩演員潤潤，竟然會主動唱起「請聽」，而且歌詞一字不漏，感到十分驚訝，「因為這首歌很新，歌詞很多而且不容易唱，潤潤真的很厲害」。

「請聽」MV將於7日上午10時於吳青峰官方YouTube頻道首播。（編輯：張芷瑄）1070905

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