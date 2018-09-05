台東最美星空選拔出爐 關山親水公園等4處

（中央社記者李先鳳台東縣5日電）台東縣政府今年首創最美星空選拔，評選結果出爐，一星等點位共4處，包括關山親水公園、台東市的加路蘭遊憩區、池上鄉的大坡池及成功鎮的三仙台。



今天記者會中除正式公布星等點位外，更安排極具意義的頒贈儀式。為表彰台東的絕佳觀星地點及台東善心菜攤陳樹菊女士的善行義舉，中央大學特別將鹿林天文台所觀測員蕭翔耀等人發現的第281561號小行星，命名為台東「Taitung」，編號第278986號小行星，命名為陳樹菊「Chenshuchu」，並經國際天文學聯合會（IAU/CSBN）通過。



中央大學校長周景揚到場，將小行星證書牌頒贈予黃健庭及陳樹菊，傳遞台灣美和善的人文價值。陳樹菊十分開心謙稱「不敢當」；黃健庭則說，台東是沾陳樹菊的光，也讓台東再度打響世界知名度。



台東縣長黃健庭表示，台東因地理環境優勢，人為光害非常低，夜晚抬頭就能看見滿天星斗，都是最美的星空，也因此大幅加高了本次最美星空選拔評選難度，參與選拔的14個鄉鎮的星空更是各個美不勝收，難以分出高下。



因此邀請專家、媒體與部落客、民眾等不同角度選出台東最美的星空。專業評審請來天文學博士李昫岱及台北市天文協會常務理事、台灣星空守護聯盟創辦人劉志安擔任顧問，還邀另外8位天文專家實地走訪14個鄉鎮點位，經綜合評選才有最終結果。



會中也公布「最美星空攝影大賽」前三名得獎者，在他們精彩的鏡頭下，讓大家看到台東星空璀璨的美麗。（編輯：吳佳穎）1070905