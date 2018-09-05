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桃園八德社宅全數開工 陸續完工助成家

發稿時間：2018/09/05 15:54

最新更新：2018/09/05 16:07

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桃園市八德三號社會住宅5日舉行開工典禮，桃園市長鄭文燦（左7）與內政部政務次長花敬群等人出席動土儀式。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年9月5日桃園市八德三號社會住宅5日舉行開工典禮，桃園市長鄭文燦（左7）與內政部政務次長花敬群等人出席動土儀式。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年9月5日

（中央社記者吳睿騏桃園5日電）桃園市長鄭文燦與內政部政務次長花敬群，今天出席「八德三號社宅開工動土典禮」，鄭文燦表示，八德地區的3處社宅都已動工，預定明年起陸續完工。提供年輕家庭獲得更多支持。

花敬群致詞表示，配合中央推動8年20萬戶的社會住宅計畫，桃園社宅第一階段規劃10處基地約5000戶，由中央提供約新台幣54億5000萬元補助。另外，在包租代管政策的部分，也補助約3億9000萬元。

鄭文燦表示，八德區社會住宅總計3處，目前都已動工興建，預定從明年起陸續完工。目前桃園市第一階段10處社宅已有8案工程發包，涵蓋八德、桃園、中壢、平鎮、楊梅及蘆竹6個行政區，後續也規劃了31處儲備興建基地，朝1萬2000戶的總目標邁進。

鄭文燦表示，市府積極推動社宅計劃，除設立住宅發展處，還編列約45億2000萬元住宅基金。同時也推動租金補貼方案、青年租金補貼及原住民族租屋補貼政策。此外還計劃設置約200戶的警察及消防社宅，未來也規劃在中壢設計學生宿舍型社宅。（編輯：方沛清）1070905

桃園市八德三號社會住宅5日舉行開工典禮，桃園市長鄭文燦（圖）致詞時表示，八德地區3處社宅都已動工，預定從108年起陸續完工。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年9月5日桃園市八德三號社會住宅5日舉行開工典禮，桃園市長鄭文燦（圖）致詞時表示，八德地區3處社宅都已動工，預定從108年起陸續完工。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年9月5日
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