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弘揚孝勇仁慧 大台中少年英雄獎開跑

發稿時間：2018/09/05 16:33

最新更新：2018/09/05 16:33

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（中央社記者郝雪卿台中5日電）以弘揚「孝、勇、仁、慧」等品德為主旨的「大台中少年英雄獎」今天在台中市政府宣布開跑，歡迎各界推薦滿12歲到18歲的台中青少年參加，金質獎得主可獲獎金及獎盃。

群園社會福利基金會與群園關懷協會共同舉辦的「大台中少年英雄獎」今天在台中市政府由中市府社會局副局長陳坤皇及群園基金會董事長武興員等宣布起跑，報名日期到10月12日止，預計選出12名金質獎及60名銀質獎得主，其中金質獎得主不但有機會拍攝個人故事專題短片，還有獎狀、獎盃及新台幣一萬元獎金。

武興員表示，從西元2015年開辦至今，共5063名學生受推薦，遴選出42名金質獎、183名銀質獎及437名銅質獎得主，感謝台中市各界支持響應，一起成就專屬於台中市青少年的標竿獎項，期待藉獎項鼓勵傳統美德，讓青少年跳脫課業至上迷思，鼓勵學習優良品德與價值觀。

陳坤皇說，大台中少年英雄獎發掘很多身處逆境仍努力向上的青少年，如去年選出的孝德楷模金質獎得主王忻哲國中二年級時就要照顧罹癌而生活無法自理的爺爺，國中畢業後選擇就讀夜間部餐飲科，白天可照顧爺爺及打工，目前在逢甲商圈一家咖啡館擔任副店長。

王忻哲與去年慧德楷模金質獎的林玹翊、王辰嘉都現身為大台中少年英雄獎站台，多才多藝的王辰嘉還彈吉他與王忻哲、林玹翊一起獻唱「隱形的翅膀」。

獲去年勇德楷模金質獎的劉柏岑因腦血管動脈畸形而全癱且喪失語言功能，也透過錄影分享自己的經歷鼓勵病友與同學，用唯一能動的手指敲著鍵盤，慢慢敲出「謝謝大家」，陽光笑容感動眾人。（編輯：李明宗）1070905

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