豐原火車站植物展 各式種籽作品吸睛

（中央社記者趙麗妍台中5日電）豐原火車站提供空間讓后豐社區大學師生展出作品，現有「莊溪老師植物成果展」，展出200多種植物種籽，還有種籽樂器、種籽做成的造型娃娃，有趣吸睛。



走進豐原火車站放眼望去一旁的展示櫃內，擺滿了許多新奇的展示品，有利用芒果籽、松果做成的兔子，還有世界最大的種籽，這些都是后豐社區大學師生的收集品、作品。



后豐社區大學校長羅隆錚表示，后豐社區大學是豐原、后里唯一一所社區大學，並非專為銀髮族辦理，而是提供想要終身學習的民眾申請就讀，就連國小學生也可以報名喔。



后豐社區大學課程豐富，除美髮、舞蹈、非洲鼓外，還有開設在地課程，邀請多位在地達人講授豐原當地的故事，讓大家對故鄉多一層認識。



豐原火車站提供車站大廳內一隅，供后豐社區大學舉辦師生成果聯合展覽，豐原火車站站長賴昌正表示，車站提供空間辦展覽，往來搭車的旅客可透過展覽了解在地文化，候車片刻時光還可享受藝術的洗禮。



豐原火車站內現有「莊溪老師植物成果展」，莊溪為退休老師，研究植物20多年，收集有3000多種植物目錄，這次展出他和學生收集的種子共200種，以及種籽做成的樂器、造型娃娃等，有趣吸睛。（編輯：李亨山）1070905