侯友宜推新莊老街都更 在地團體反對異地重組

（中央社記者黃旭昇新北5日電）國民黨新北市長參選人侯友宜競選辦公室今天推出都市更新政策影片，主打在新莊捷運周邊改變城市風貌，也希望保持歷史風情。不過，地方觀光團體反對異地重組，盼全區保存修復守護記憶。



侯友宜3日曾走訪新莊老街，並與民眾座談表示，他倡議「都更三箭」不是只有拆，還要保留原有的歷史，讓新莊老街能夠「新舊並存、風華再現」。



競選辦公室今天將推動行政區主要幹道沿線都更政策的影片上架，影片中，侯友宜在新莊中正路闡述主要幹道都更的概念，希望在捷運周邊美化市容，對歷史記憶也要保存，因此，他提出「異地重建」的概念，要讓充滿歷史風情的新莊風華再現。



侯友宜說，新莊老街有300多年歷史，是相當有歷史傳統文化的好地方，它在捷運系統旁邊，也在主要幹道兩側，在都更的過程當中，不是只有拆，更要保有原有的歷史。



侯友宜在影片中表示，建築設計跟文史工作者要取得平衡點，很多建築物可以異地重組，有的可以在地保存，他相信在都更過程中，歷史是最值得驕傲要保存下來的，願意用這樣一個觀念讓新莊老街風華再現。



侯友宜今天在新北市議員黃林玲玲等人陪同下，在新莊區傳統的宏泰市場拜票。過程中，「新莊老街永續觀光產業發展聯盟」成員，手持抗議標語海報在旁提出訴求，反對新莊老街公辦都更，反對異地重組。



產業聯盟成員不斷被侯友宜競選團隊的工作人員阻擋，或以擴音喇叭壓制，被迫與侯友宜保持一定距離。



產業聯盟成員表示，新莊老街公辦都更案，鄰近捷運新莊站，擬興建兩棟27層、32層大樓，一旦執行，將摧毀大量新莊老街日治時期的歷史痕跡。日治時期官員與警察習武的「武德殿」已經指定為歷史建築，若異地重組也將失去歷史空間脈絡。



聯盟成員賈伯楷說，反對異地重組，應將位於公有土地上的新莊郡役所、水利組合、武德殿及日式宿舍群全區保存並予以修復，才能保存新莊歷史記憶，真正風華再現。就如同重組的牛肉，新莊要的是原塊的牛肉，不是重組牛肉。



賈伯楷表示，如果依照新莊老街公辦都更的計畫執行，新莊老街的歷史紋理將會被摧毀，日式宿舍群會被拆除，新建的大樓也會與現有的老街商圈相互競爭商機，哪來的風華再現。（編輯：李錫璋）1070905