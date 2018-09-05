市場改建案 北市府：吳音寧確有參與會議

（中央社記者劉建邦台北5日電）第一果菜批發市場改建案引關注，台北市產發局長林崇傑等官員今出席市議會民進黨團專案報告會議時說，北農總經理吳音寧有參加改建案會議，對先前提及吳未出席，造成誤解致歉。



台北市議會民進黨團召開黨團會議，包含產業發展局、市場處等負責第一果菜批發市場改建案的局處首長列席並進行專案報告。



民進黨市議員簡舒培日前在議會質詢時提及，台北農產運銷公司總經理吳音寧今年3月提出第一果菜市場改建案折衷版本，比市府版的經費少新台幣11億元，卻引發台北市長柯文哲不滿，嗆「她懂什麼」，要吳音寧有意見到雙首長會議來討論。



簡舒培今天在專案報告會議中拿出資料並提及，吳音寧出席改建案會議達11次，認為市府對外回應改建案是採滾動式修正，且有參考北農意見，但為何柯文哲與市府官員對外都說吳音寧未依程序溝通，希望市府針對改建案可理性討論、溝通。



林崇傑說，他未曾公開提及吳音寧未參加雙首長會議，且吳音寧雖有出席相關會議，但並非討論果菜市場改建案，至於他先前發言提及吳音寧皆未出席會議，造成外界誤解，他為此表達歉意。



出席會議的台北市市場處長許玄謀表示，吳音寧到市府開會都有相關紀錄，有時參與會議的還有北農改建小組，目前針對批發市場改建案採滾動式修正，也會採納北農建議，且北農意見市府都有處理。



市議會民進黨黨團總召李慶鋒會後要求現場官員，市政總質詢將在13日結束，要求北市府應針對改建案召開公聽會，彙整並了解各方意見。（編輯：李亨山）1070905