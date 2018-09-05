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花博卡開放區公所隨辦隨領 20分鐘領卡

發稿時間：2018/09/05 17:34

最新更新：2018/09/05 19:16

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zoom in 為便利民眾申請台中花博卡，台中市交通局開放各區公所臨櫃「隨辦隨領」，平均約20分鐘即可領卡。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年9月5日為便利民眾申請台中花博卡，台中市交通局開放各區公所臨櫃「隨辦隨領」，平均約20分鐘即可領卡。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年9月5日

（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中花博卡可享多項優惠，為便利民眾申請，台中市政府交通局今天表示，已開放各區公所臨櫃「隨辦隨領」，平均約20分鐘可領卡。

交通局長王義川表示，花博卡提供多項優惠，包括台中世界花卉博覽會期間憑卡享一日無限次數免費入園參觀、台中公有停車場停車費5折、作為悠遊卡搭免費公車10公里，加入特約商店目前近3000家，其中已有麥當勞、肯德基與必勝客等超過1500家特約商店優惠方案提前上路。

王義川說，花博卡集各項優惠與便利於一卡，開放申辦以來市民熱烈迴響，創全國申辦單一記名票卡最快達成百萬張紀錄，目前累計申請數已超過110萬張。

花博將於11月3日開幕，為方便市民申請，王義川表示，已協調各區公所設置製卡電腦設備，3日起攜設籍台中市的身分證即可前往各區公所臨櫃申辦花博卡，「隨辦隨領」相當方便，平均20分鐘就可領卡。

交通局說，第一天上午開始，各區公所湧現申辦人潮，兩天共累計8100張申請量。歡迎市民攜設籍台中市的身分證踴躍申請，早申請早享受。

王義川說，一般民眾申請時都是全家一起申請，預計申請數量將再創另一波高峰，預計花博開幕日前，申請人數可望突破150萬人，創全國各縣市民卡最高紀錄。（編輯：李明宗）1070905

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