建商創新睦鄰 捐3戶當社區照顧關懷據點

（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）勝華建設公司在苗栗縣頭份市規劃興建住宅大廈，響應縣府都市設計睦鄰措施，捐贈3戶空間設置社區照顧關懷據點，成為縣內首家捐贈社區關懷據點的案例。



勝華建設股份有限公司看好苗栗縣竹南、頭份地區人口持續成長，在竹南頭份都市計畫區內啟動造鎮計畫，規劃興建地下3層、地上15層共計187戶的住宅大樓，預計今年10月動工，為響應縣府設置社區關懷據點，在都計審議過程中，主動提出釋出基地3戶約73.2坪，含公設面積共計約122.2坪空間，作為設置社區照顧關懷據點使用，且未來免收管理費。



苗栗縣工商發展處今天在縣府舉辦捐贈儀式，縣長徐耀昌頒贈勝華建設公司經理丁健展感謝狀，感謝公司支持都市設計睦鄰措施，讓社區住宅樓下就有照顧長輩的據點，服務頭份市東庄里約5百名長輩。



徐耀昌表示，這是縣內首家捐贈設置社區照顧關懷據點的企業及建築開發案，期盼能拋磚引玉，未來透過都市設計審議，促使建案提供更多公益性設施，讓建築開發兼顧環境品質提升與社會公益。



工商發展處指出，縣府在現行都市設計審議架構下，把關開發建案的環境品質、減少對地區衝擊，更要求各式睦鄰措施，3年多來已見成效，包括容積移轉已取得0.7公頃公共設施保留地、節省土地徵收費用約新台幣2.6億元，另取得170萬元社會住宅基金，辦理社會住宅相關規劃研究、補助補貼；取得371萬元公共設施認養及管理維護使用費，可用於都市計畫區內公共設施用地開闢及管理維護使用。（編輯：黃于）1070905