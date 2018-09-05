方寸之美微觀地方文化 郵票展看見基隆

中華郵政公司在基隆文化中心藝廊舉辦郵票特展，展場陳列30多個大小不一的郵筒，這些郵筒是仿製各個年代國內外郵筒的造型，讓民眾透過郵筒，了解不同年代郵政工作的演進。（郵政博物館提供）中央社記者吳睿騏基隆傳真 107年9月5日

（中央社記者沈如峰、吳睿騏基隆5日電）為了讓更多民眾認識郵政業務及票品之美，中華郵政公司在基隆文化中心藝廊舉辦郵票特展，展出300多枚與基隆市相關的票品，及國內外不同形制郵筒，在方寸間認識基隆之美。



中華郵政公司郵政博物館今天在基隆文化中心4樓藝廊舉辦郵票特展，郵政博物館表示，透過展覽的方式，將豐富的館藏提供各地免費展出，除了與更多民眾分享館藏珍品，也透過郵政博物館外展的形式，與各地方的民眾互動。



郵政博物館表示，為搭配展出地點基隆的地方特色，館方精心提供了300多枚館藏的燈塔、海洋生物、橋梁、自行車、鐵道及自然生態等，與基隆市相關的主題郵品，透過圖案精美的票品，引領民眾藉由郵票探詢地方文化微觀縮影，體驗方寸之美。



另外，展場也陳列30多個大小不一的郵筒，郵政博物館表示，這些郵筒是仿製各個年代國內外郵筒的造型，讓民眾透過郵筒，了解不同年代郵政工作的演進。其中最珍貴的是一具仿清代郵筒原貌製成的「大清郵筒」，讓參訪民眾感受到時空更迭和百年郵政的深厚底蘊。



除了靜態的郵票展外，展覽期間每天都有專人提供免費導覽服務，8日還設置了集郵教室，邀請附近學校學生一起來認識台灣郵票，並進行拼圖遊戲等活動，為期16天的郵票展歡迎民眾蒞臨觀展，共同發掘郵票文藝之美。（編輯：李錫璋）1070905



