交大碩士夫妻檔 接手家族一甲子日曬製麵

屏東市民族路一家已有65年歷史的日曬製麵店「長安製麵」，由吳冠翬（左2）與許庭嘉（右2）這對交通大學資訊工程系碩士夫妻4年前返鄉接手，希望傳承日曬麵傳統文化。（取自潘孟安臉書）中央社記者郭芷瑄傳真 107年9月5日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣5日電）在屏東市民族路一隅飄動的麵條曬著日光浴，這麵一掛就是65年，吳冠翬與許庭嘉這對交通大學資訊工程系碩士夫妻4年前返鄉接手家族一甲子的行業，只為傳承日曬麵傳統文化。



接近六塊厝眷村的屏東市民族路，在吳冠翬小時候還有5、6家日曬製麵店，掛麵成了街景，4年前夫妻返鄉照顧罹癌母親，「才回來幾天，隔壁90多歲爺爺就關掉日曬製麵廠，民族路的日曬製麵店只剩下我們家」。



吳家的「長安製麵」從94歲的傘兵爺爺早年退伍後想念北方家鄉麵食而開創至今已有65年，第2代由吳冠翬的母親接手，與爺爺奶奶一起製麵，父親則在教書之餘幫忙，吳家從沒想培養吳冠翬接手麵店，鼓勵他讀書，然後打算日後結束製麵。



4年前，吳冠翬母親罹癌，打電話告知兒子，吳冠翬夫妻考慮一晚決定回家照顧母親，當時37歲的吳冠翬與35歲的妻子許庭嘉在新竹科學園區上班，2人向公司申請留職停薪，但回屏東後就沒再回竹科。



許庭嘉告訴吳冠翬還是得長期留在屏東照顧母親，兩人於是決定接手麵店，吳冠翬說，不是為了工作，純粹就是覺得想保存傳統日曬製麵文化，吳冠翬從零開始學習，有半年的時間都在摸索製作技術。



吳冠翬說他曾想是否用烘乾比較快速且方便，但老客戶說，就是要日曬，麵才能久煮不爛，口感才會好，「屏東陽光曬出來的麵，有無可取代的溫度，我也想，屏東日曬長，是否能保留快消失的日曬麵產業文化」。



吳冠翬夫妻熬了3年，克服製造技術，同時改良母親和爺爺先製麵後包裝的製程，同時製麵和包裝。3年前成立8人公司，讓理念和他們相同的年輕人一起學習日曬麵。吳冠翬說，不怕這個技術被學走，反而希望年輕人學會這個一技之長後能創業，傳承此傳統行業。



長安製麵已與屏東縣政府接洽，將進駐縣府為創業年輕人開設的「職人町」，最近也參加品牌共學堂名人講座，吳冠翬說，他想突破，屏東人口不斷外流，屏東日曬時數長，日曬掛麵是否能讓屏東年輕人有機會，並為屏東創造日曬麵產業的可能性。（編輯：翁翠萍）1070905



