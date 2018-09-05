/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 關西機場紀淑如吐口水委內瑞拉
>rss

交大碩士夫妻檔 接手家族一甲子日曬製麵

發稿時間：2018/09/05 17:59

最新更新：2018/09/05 19:16

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
屏東市民族路一家已有65年歷史的日曬製麵店「長安製麵」，由吳冠翬（左2）與許庭嘉（右2）這對交通大學資訊工程系碩士夫妻4年前返鄉接手，希望傳承日曬麵傳統文化。（取自潘孟安臉書）中央社記者郭芷瑄傳真　107年9月5日屏東市民族路一家已有65年歷史的日曬製麵店「長安製麵」，由吳冠翬（左2）與許庭嘉（右2）這對交通大學資訊工程系碩士夫妻4年前返鄉接手，希望傳承日曬麵傳統文化。（取自潘孟安臉書）中央社記者郭芷瑄傳真　107年9月5日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣5日電）在屏東市民族路一隅飄動的麵條曬著日光浴，這麵一掛就是65年，吳冠翬與許庭嘉這對交通大學資訊工程系碩士夫妻4年前返鄉接手家族一甲子的行業，只為傳承日曬麵傳統文化。

接近六塊厝眷村的屏東市民族路，在吳冠翬小時候還有5、6家日曬製麵店，掛麵成了街景，4年前夫妻返鄉照顧罹癌母親，「才回來幾天，隔壁90多歲爺爺就關掉日曬製麵廠，民族路的日曬製麵店只剩下我們家」。

吳家的「長安製麵」從94歲的傘兵爺爺早年退伍後想念北方家鄉麵食而開創至今已有65年，第2代由吳冠翬的母親接手，與爺爺奶奶一起製麵，父親則在教書之餘幫忙，吳家從沒想培養吳冠翬接手麵店，鼓勵他讀書，然後打算日後結束製麵。

4年前，吳冠翬母親罹癌，打電話告知兒子，吳冠翬夫妻考慮一晚決定回家照顧母親，當時37歲的吳冠翬與35歲的妻子許庭嘉在新竹科學園區上班，2人向公司申請留職停薪，但回屏東後就沒再回竹科。

許庭嘉告訴吳冠翬還是得長期留在屏東照顧母親，兩人於是決定接手麵店，吳冠翬說，不是為了工作，純粹就是覺得想保存傳統日曬製麵文化，吳冠翬從零開始學習，有半年的時間都在摸索製作技術。

吳冠翬說他曾想是否用烘乾比較快速且方便，但老客戶說，就是要日曬，麵才能久煮不爛，口感才會好，「屏東陽光曬出來的麵，有無可取代的溫度，我也想，屏東日曬長，是否能保留快消失的日曬麵產業文化」。

吳冠翬夫妻熬了3年，克服製造技術，同時改良母親和爺爺先製麵後包裝的製程，同時製麵和包裝。3年前成立8人公司，讓理念和他們相同的年輕人一起學習日曬麵。吳冠翬說，不怕這個技術被學走，反而希望年輕人學會這個一技之長後能創業，傳承此傳統行業。

長安製麵已與屏東縣政府接洽，將進駐縣府為創業年輕人開設的「職人町」，最近也參加品牌共學堂名人講座，吳冠翬說，他想突破，屏東人口不斷外流，屏東日曬時數長，日曬掛麵是否能讓屏東年輕人有機會，並為屏東創造日曬麵產業的可能性。（編輯：翁翠萍）1070905

屏東市民族路一家日曬製麵店「長安製麵」，3代傳承已有一甲子，將進駐屏東縣政府為創業年輕人開設的「職人町」。（取自潘孟安臉書）中央社記者郭芷瑄傳真　107年9月5日屏東市民族路一家日曬製麵店「長安製麵」，3代傳承已有一甲子，將進駐屏東縣政府為創業年輕人開設的「職人町」。（取自潘孟安臉書）中央社記者郭芷瑄傳真　107年9月5日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP