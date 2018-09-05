豪雨災後 陸軍步訓部將鳳山消毒一遍

高雄市0823豪大雨成災，陸軍步兵訓練指揮部5日出動官兵，配合駐地鳳山區公所執行登革熱防治實施環境打掃，深入社區鄰里間的小巷道協助噴藥消毒，維護公共環境的整潔。（步訓部提供）中央社記者陳朝福傳真 107年9月5日

（中央社記者陳朝福高雄5日電）高雄市0823豪大雨成災，陸軍步兵訓練指揮部今天出動官兵，配合駐地鳳山區公所執行登革熱防治，將以3天時間協助環境打掃及把鳳山總共76個里全部消毒一遍。



0823豪大雨造成高雄市多處街道積淹水和路面坍塌，高雄市政府團隊全力復舊，今天也啟動登革熱疫情緊急防治38個行政區同步滅斑總動員，整備跨局處登革熱疫情防治量能，全面清除孳生源及降低社區病媒密度。



陸軍步兵訓練指揮部指揮官呂坤修少將也動員官兵，協助鳳山區公所防治登革熱及維護公共環境的整潔，避免民眾遭受病媒蚊叮咬導致登革熱疫情爆發，今天先協助清理20個里並噴藥消毒，總共3天要把鳳山76個里全部消毒一遍。



呂坤修表示，國軍官兵平時戮力執行各項戰備訓練任務，訓練之餘也會參與地方事務；執行愛民打掃目的是期許官兵能透過這項任務，培養熱心助人的態度及發揚軍愛民、民敬軍的優良傳統。



豪雨過後可能導致病媒蚊孳生源指數攀升，進而引發潛在登革熱疫情爆發，步訓部官兵齊力推著打掃車和背著消毒噴霧器，深入社區鄰里間的小巷道協助噴藥消毒。（編輯：翁翠萍）1070905