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廚師辦桌烹拿手菜 老老照顧者落淚

發稿時間：2018/09/05 18:34

最新更新：2018/09/05 19:16

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華山基金會嘉義站5日舉辦「中秋亮起來」愛心餐會，受邀長者中，最高齡是來自嘉義縣中埔鄉的103歲葉培（坐者前右），他與80歲妻子葉吳纏（坐者前左）第一次參加餐會活動，葉吳纏感動掉淚表示「很歡喜」。中央社記者江俊亮攝　107年9月5日華山基金會嘉義站5日舉辦「中秋亮起來」愛心餐會，受邀長者中，最高齡是來自嘉義縣中埔鄉的103歲葉培（坐者前右），他與80歲妻子葉吳纏（坐者前左）第一次參加餐會活動，葉吳纏感動掉淚表示「很歡喜」。中央社記者江俊亮攝　107年9月5日

（中央社記者江俊亮嘉義市5日電）嘉義市一群愛心廚師今天辦桌宴請230名長輩，提前歡慶中秋節。廚師們忙著烹飪拿手菜，讓受邀的「老老照顧者」感動落淚。

華山基金會嘉義站舉辦「中秋亮起來」愛心餐會，由嘉義市廚師職業工會辦桌，邀嘉義地區230名長者一起吃中秋團圓飯，嘉義市長涂醒哲、嘉義市議會議長蕭淑麗與前嘉義市長黃敏惠等到場為長輩上菜。

華山基金會彰雲嘉區長林秀儀表示，一群愛心廚師認同華山基金會服務三失（失能、失智、失依）長者，席開30桌宴請嘉義地區獨居長者、老老照顧者。

嘉義市廚師職業工會理事長許坤生受訪表示，廚師們有感於社會風氣丕變、倫常失衡，特別在中秋節前夕辦桌，宴請「三失」老人，希望號召更多人加入關懷長輩行列。

許坤生表示，感謝工會理監事與會員們踴躍提供食材，一起關懷在地高齡長輩，希望藉總舖師們的手路菜（拿手好菜）傳達愛心，回饋社會。

受邀長者中，最高齡是來自嘉義縣中埔鄉的103歲葉培。葉培與80歲的太太葉吳纏搭基金會的接送車輛出席；席間坐在輪椅上的葉培開心點頭；葉吳纏更感動掉淚表示，從未參加過這樣的活動，感到「很歡喜」。

林秀儀說，葉培、葉吳纏夫婦是典型的老老照顧家庭，平日少有機會外出參加活動，基金會自民國106年起提供關懷訪視及年節關懷，希望溫暖阿公、阿嬤的心，讓阿公、阿嬤不再孤單。

基金會服務長輩中，不少人年輕時身懷絕技，卻缺乏一展長才機會，基金會特別號召長者們獻才藝，表演與中秋節有關的短劇，鼓勵老人們走出來，重展笑容。（編輯：李明宗）1070905

華山基金會嘉義站5日舉辦「中秋亮起來」愛心餐會，由嘉義市廚師職業工會辦桌，邀嘉義地區長者一起吃中秋團圓飯。中央社記者江俊亮攝　107年9月5日華山基金會嘉義站5日舉辦「中秋亮起來」愛心餐會，由嘉義市廚師職業工會辦桌，邀嘉義地區長者一起吃中秋團圓飯。中央社記者江俊亮攝　107年9月5日
華山基金會嘉義站5日舉辦「中秋亮起來」愛心餐會，由一群愛心廚師辦桌宴請230名長輩，同時邀長輩們獻才藝，表演與中秋節有關的短劇。中央社記者江俊亮攝　107年9月5日華山基金會嘉義站5日舉辦「中秋亮起來」愛心餐會，由一群愛心廚師辦桌宴請230名長輩，同時邀長輩們獻才藝，表演與中秋節有關的短劇。中央社記者江俊亮攝　107年9月5日
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