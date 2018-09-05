屏縣府拍15支影片 施政有感讓民眾說

屏東縣政府拍攝15支「縣府拚有感施政」影片，讓在地民眾說問題及所感受到的施政成績。圖為影片主題之一的青年返鄉從農。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年9月5日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣5日電）屏東縣政府今天起將陸續以15支影片宣傳屏東縣政府的施政，縣府發言人黃建嘉表示，影片由民眾說出對施政成果的感受度，跟選舉無關，「如果跟選舉有關，就不會點出問題」。



黃建嘉宣布，屏東縣政府拍攝15支「縣府拼施政有感」影片，今天起在縣府相關官網播放已完成的影片。



黃建嘉表示，15支影片包括小琉球海龜保育、農漁業保險、自來水裝設、汙水下水道、青年返鄉、醫療、原住民、觀光、教育等主題，以發現問題後縣府如何解決問題的方式，讓在地民眾說問題及所感受到的施政成績。每支影片3分鐘，以新台幣8萬元拍攝。



黃建嘉指出，縣長潘孟安說「問題在哪裡就去解決」，縣府希望用面對問題方式來解決問題。目前完成6支影片，後續的題材還在發想。拍攝縣政影片主要目地是向縣民報告縣府努力施政的方向、內容與目標。



由於距選舉只剩兩個月，媒體詢問播放時間是否太敏感，黃建嘉強調，與選舉無關，如果為了選舉，就不會在影片中點出問題。至於15支影片今天起會播放到什麼時候，黃建嘉表示，還沒有決定。（編輯：翁翠萍）1070905



