林佳龍將會姚文智柯文哲 為行銷花博

（中央社記者郝雪卿台中5日電）有媒體報導台中市長林佳龍將先後與民進黨台北市長參選人姚文智、台北市長柯文哲會面，台中市政府新聞局長卓冠廷今天表示，都是市政考察及行銷花博，歡迎各縣市進行市政交流。



台北市長選舉選情緊繃，有媒體報導林佳龍將先後與姚文智、柯文哲會面。卓冠廷回應指出，相關行程都是市政考察與行銷花博，台中市政府歡迎各縣巿進行巿政交流，也誠摯歡迎大家一同參與花博。



卓冠廷表示，姚文智預計7日來台中參訪市政建設，考察台中舊城再生成果，包含台中火車站大車站計畫、綠川等。



由於台中市11月將舉辦世界花卉博覽會，卓冠廷說，因此林佳龍帶著花博吉祥物石虎家族與歐米馬全國走透透宣傳，12日排定前往台北宣傳，宣布台北、新北、基隆的縣市週優惠時間，也邀請北北基等縣市首長或代表出席，誠摯歡迎大家一同參與。



卓冠廷表示，台中花博全國走透透宣傳活動第一場8月15日已在宜蘭童玩節舉行，當天同步宣布宜蘭、花蓮、台東縣市週優惠，當地民眾只要於優惠期間在購票窗口出示身分證明文件，即享花博門票半價優惠；第二場預計9月12日前往台北市立動物園，宣布台北、新北、基隆的縣市週優惠時間。



卓冠廷說，台中花博對全台各縣市都有規劃縣市週優惠，林佳龍還將陸續前往桃園、高雄等縣市宣傳鄰近縣市優惠與其他縣市優惠週時間，邀請大家一起來台中「聆聽花開的聲音」，體會台中的花博。（編輯：翁翠萍）1070905