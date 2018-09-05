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遠東航空飛航安全 專業飛航顧問公司肯定

發稿時間：2018/09/05 20:50

最新更新：2018/09/05 21:21

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今日專業飛航顧問公司（ACS）執行長西蒙．密福特（Simon Milford）（左2）5日赴遠東航空進行飛安訪察，對遠航達成安全管理與安全績效指標，表達高度肯定。（遠航提供）中央社 107年9月5日今日專業飛航顧問公司（ACS）執行長西蒙．密福特（Simon Milford）（左2）5日赴遠東航空進行飛安訪察，對遠航達成安全管理與安全績效指標，表達高度肯定。（遠航提供）中央社 107年9月5日

（中央社澎湖縣5日電）遠東航空飛安再提升。今日專業飛航顧問公司（ACS）執行長西蒙．密福特（Simon Milford）今天前往遠東航空進行飛安訪察，對遠航達成安全管理與安全績效指標，表達高度肯定。

遠航總經理李承仲表示，遠航已向民航局提交飛安精進計畫書，目前除積極進行飛機汰舊換新，今年已經引進兩架ATR72-600型投入飛行，第3架近期內飛抵，明年預計引進波音737MX8機型，預期可大幅提升飛航安全與服務品質。

今日專業飛航顧問公司（ACS）執行長西蒙．密福特今天在世界飛安基金會總裁畢提（Jon Beaty）推荐下，抵達遠東航空作為期3天的飛安訪察，並與其安全管理處協理陳道千與空服處副總盧紀融等主管進行交流會談，對遠東航空的安全管理系統給予高度評價，並盛讚安全作業面已有長足進步。

李承仲表示，「安全第一、品質為先、顧客至上、員工為重」是遠航的政策，除了加強機組員訓練外，今年起也加入世界飛安基金會，吸取國際飛安作業的經驗交流，以達提升遠航飛行安全水平之目標。（編輯：翁翠萍）1070905

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