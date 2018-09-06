停車位難求 中市增設4停車場納前瞻計畫

台中市交通局6日表示，繼先前8件立體停車場工程獲中央前瞻計畫補助經費後，另外增設的雙十國中地下停車場（圖）等4案，也順利通過審查再獲前瞻計畫補助。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年9月6日

（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中市停車大不易，台中市交通局今天表示，繼先前8件立體停車場工程獲中央前瞻計畫補助經費後，另外增設的雙十國中地下停車場等4案，再獲前瞻計畫補助新台幣2.23億元。



台中市區停車位一位難求，交通局長王義川表示，為改善停車問題，近4年來已興闢完成22處公有路外停車場，同時也廣設路邊停車格，共增加逾9萬格汽機車停車格。



王義川指出，之前交通局提出8案停車場計畫全數通過中央審查，獲前瞻計畫補助10.22億元。這次再提出大益、豐原育英路、潭子、雙十國中等4案工程也順利通過中央審查，獲2.23億元補助，充分展現「台中隊」向中央爭取建設經費的實力。



王義川表示，市府這次提出的4件停車場工程案，都明確針對區域停車問題對症下藥，不僅增加停車空間造福市民，中央也對提案品質與成熟度相當滿意，4停車場計畫分別位於西區、豐原區、潭子區、北區，可提供約607格汽車格。



期程方面，王義川說，除雙十國中地下停車場將於今年底開工外，其餘案件都已開工並積極進行中，其中，又以大益停車場進度最快，即將於今年10月底完工，並於11月初開放啟用，其餘3案也預計分別於108至109年底如質如期完工，將可有效減緩各地區停車壓力。（編輯：梁君棣）1070906