吳音寧市場改建版 北市府部分採用

（中央社記者梁珮綺台北6日電）台北市長柯文哲與北農總經理吳音寧就第一果菜市場改建案隔空駁火，北市府今天晨會臨時排入討論，與會人士說，市府部分採納吳音寧的版本，並非全無採用，會再請她到體制內進行專業討論。



第一果菜市場改建案吵得沸沸揚揚，北市府與吳音寧各執一詞，外界如霧裡看花，柯文哲則屢屢動怒，不滿吳音寧透過臉書抒發己見與上傳報告，認為她應依循體制在市府內部討論，而非用體制外的方式做事，「太過分了」。



林崇傑4日在議會備詢時表示，雙首長會議從104年召開至今，吳音寧從未出席，四大公司總經理必須出席的會議，也只有她缺席；不過，林崇傑昨天出席市議會民進黨團專案報告會議時又說，吳音寧有參加改建案會議，對先前提及吳音寧未出席，造成誤解致歉。



台北市政府上午召開晨會，臨時討論果菜市場改建案，與會人士說，單純就先前的爭點進行釋疑，並請市場處調閱吳音寧出席的會議紀錄。



與會人士指出，吳音寧提出的版本市府是部分採納；至於吳音寧兩次出席市長室會議，報告內容則與市場改建無關。



與會人士說，就吳音寧提出的報告來看，低溫冷藏設施、拍賣場高度以及停車位都必須再思考，雖吳音寧規劃設置低溫拍賣卸貨區，建置蔬果冷鏈供應系統，但市場改建必須考量到漁產，以及應經由青果公會同意。



與會人士表示，吳音寧規劃的拍賣場高度有10公尺，由於市場旁就是華中橋，高度會影響車輛從華中橋進出；另外，吳音寧的版本只規劃1000個停車位，市府版本是2000個，除非市場營運時，市場承銷人、供應人都不用開車。（編輯：梁君棣）1070906