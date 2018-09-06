花蓮文旦柚今年品質特佳 農民:別中秋才吃

花蓮文旦柚上市，品質是歷年來最佳，瑞穗農會提醒民眾，文旦柚熱量低營養價值高，別等中秋節應景才吃，平時皆可食用。中央社記者李先鳳攝 107年9月6日

（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）花蓮文旦柚上市，瑞穗農會表示，今年氣候適宜，果實品質是歷年來最佳，提醒民眾，文旦柚熱量低營養價值高，別等中秋節應景才吃，平時皆可食用。



瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇今天表示，今年風調雨順，文旦柚品質是歷年來最佳，鶴岡文旦柚幾乎都是超過40年老欉文旦；瑞穗種植面積大約650公頃，今年產量高達4500萬台斤，其中外銷1300萬台斤採購自瑞穗的鶴岡。



由於產量豐而大盤商遲未下單，讓農民憂心忡忡，農委會農糧署東區分署和農政單位積極媒合，並舉辦促銷活動，於9月份產期間赴台北建國花市、新北市板橋區農會、蘆洲區農會、土城海山捷運站、台北車站新光摩天大樓、台中市潭子觀音廟及台東市南京路廣場等地點，舉行一系列文旦柚主題等產品優惠促銷展售活動。



黃盛皇說，文旦柚熱量低且營養價值高，富含維生素A、B1、B2、C及膳食纖維、果膠、有機酸、礦物質等營養素，尤其維生素C含量相當豐富，民眾可作為平時的水果，不要有中秋節才吃的迷思。



農糧署東區分署長陳啟榮表示，今年東部地區文旦柚種植面積約1447公頃，占全台種植面積4273公頃約34%，花蓮縣有1067公頃。由於東部水源及土壤潔淨無污染，是非常好的生產地。今年氣候溫度較高，日照及水分也都十分充足，因此文旦柚果實生長及外觀轉色均良好。



東部文旦肉質細膩、風味獨特、糖酸比適中，纖維質及維生素C等礦物質含量豐富，產品CP值高，適合消費大眾提前預購及選購品嚐。建議消費者在選購時，可挑選果實底部較寬、外型呈短三角形者，用手掌輕托略有沉重感，重量在1台斤左右、果皮較有光澤、油胞細緻者為佳。（編輯：吳佳穎）1070906



