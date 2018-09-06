中市監理所配水池啟用 解決高地用水問題

台水公司辦理「大肚、龍井高地區一帶供水計畫」，興建的監理所配水池6日啟用，除可穩定當地供水水壓，同時解決因地勢高、管線末端造成「最快停水、最晚復水」的困境。中央社記者蘇木春攝 107年9月6日

（中央社記者蘇木春台中6日電）台水公司辦理「大肚、龍井高地區一帶供水計畫」，興建的監理所配水池今天啟用，除可穩定當地供水水壓，同時解決因地勢高、管線末端造成「最快停水、最晚復水」的困境。



過去每逢天災或施工期間，大台中地區需停水因應時，大肚與龍井區因地勢較高且屬於管線末端，即使已宣布復水，當地居民要完全復水總是比平地晚2至3天，造成民眾生活不便。



台灣自來水公司投入新台幣7億8000萬元辦理「大肚、龍井高地區一帶供水計畫」，其中監理所配水池工程在今年7月完工，不只可改善民眾在尖峰用水時的水壓不穩狀況，還可縮短停水後等待復水的時間，預計大肚與龍井區有1萬戶可受惠。



台水公司董事長郭俊銘今天與台中市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、立委顏寬恒，共同參加配水池完工啟用典禮，當地民意代表都到場見證，並參觀配水池營運狀況。



郭俊銘說，配水池容量有1萬2000頓，搭配專案計畫內新埋設的送水管線，及7處加壓站的的擴建改善工程，可以在停水前預先蓄滿水量，停水期間再放流供居民使用，今年5月停水時，因有配水池提前配合使用，使當地居民等待復水時間由6小時縮短為1小時。



林佳龍表示，用水是現代人民的基本人權，也是招商投資的根本條件，台中現在已是台灣第二大都市，民生與工商業用水需求持續增加，市府與中央、地方合作，不僅針對偏遠弱勢地區進行自來水延管工程，也積極改善產業園區缺水問題。



台水公司表示，目前計畫內還有位在台中市東海國際街西北側的坪頂配水池正在施工，預計今年底就可加入供水網營運，屆時位於地勢較高的國際街、東海夜市用水都將更加穩定。（編輯：陳俊碩）1070906