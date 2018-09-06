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新北新門牌展現在地特色 108年全面換發

發稿時間：2018/09/06 13:17

最新更新：2018/09/06 13:59

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新北市「新式門牌設計競圖」票選6日公布優勝名單，明志科技大學學生陳冠至奪冠。圖為陳冠至父親陳文順（右）代為領獎。（新北市民政局提供）中央社記者林長順傳真 107年9月6日新北市「新式門牌設計競圖」票選6日公布優勝名單，明志科技大學學生陳冠至奪冠。圖為陳冠至父親陳文順（右）代為領獎。（新北市民政局提供）中央社記者林長順傳真 107年9月6日

（中央社記者林長順新北6日電）新北市「新式門牌設計競圖」票選今天公布優勝名單，明志科技大學學生陳冠至奪冠，他的作品將新北市各區意象融入門牌設計。民政局說，159萬面新門牌將於明年上半年完成換發。

新北市副秘書長蕭旭岑上午頒獎給前十名的設計者，他指出，新北市距前次全面換發門牌已22年，改制迄今7年餘，因部分黏貼「區」字貼紙已脫落或褪色，將透過這次競圖結果，全面換發新式門牌。

民政局長江俊霆說，這次門牌設計競圖分二階段評分，第一階段為網路票選，占30%，第二階段為專業評選，占70%。543件參賽作品，總投票數達10萬6205票，票選前20名作品再進入專業人士組成的評選小組進行決選。

zoom in 新北市「新式門牌設計競圖」票選由明志科技大學學生陳冠至奪冠，他的設計理念是置入各行政區的代表圖案為底圖，使門牌展現在地特色風貌。（圖取自新北市新門牌競圖網頁www.houseno.com.tw）新北市「新式門牌設計競圖」票選由明志科技大學學生陳冠至奪冠，他的設計理念是置入各行政區的代表圖案為底圖，使門牌展現在地特色風貌。（圖取自新北市新門牌競圖網頁www.houseno.com.tw）

其中，獲得第一名的是明志科技大學電子工程系三年級學生陳冠至，網路票選得票數高達4449票，除掌握門牌基本辨識精神，並將各區代表意象融入底圖，如板橋區的林家花園、萬里區的野柳女王頭等。

民政局指出，陳冠至的作品讓門牌不只是用路人的尋址參考，更展現出在地特色風貌，因此，在網路投票及專業評選階段，都獲得最高肯定。

陳冠至說，從小在設計師父親的耳濡目染下，對設計有濃厚的興趣，並曾獲新北市警察局吉祥物徵稿金獎，這次花了3天的時間發想，然後再仔細做門牌結構的調整，希望帶給用路人一目瞭然又有在地特色的門牌意象。

江俊霆指出，新式門牌將於10月底前完成發包製作，12月起陸續換發，民國108年上半年完成釘掛，總面數約159萬面。（編輯：梁君棣）1070906

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