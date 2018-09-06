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國民黨中市黨部祭百萬獎金 獎勵檢舉賄選

發稿時間：2018/09/06 13:23

最新更新：2018/09/06 14:16

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國民黨台中市黨部主委陳明振（右3）6日召開記者會，在律師洪嘉鴻（右2）見證下，祭出新台幣100萬元獎金徵求提供賄選證據的檢舉人。中央社記者郝雪卿攝 107年9月6日國民黨台中市黨部主委陳明振（右3）6日召開記者會，在律師洪嘉鴻（右2）見證下，祭出新台幣100萬元獎金徵求提供賄選證據的檢舉人。中央社記者郝雪卿攝 107年9月6日

（中央社記者郝雪卿台中6日電）對於國民黨台中市黨部今天祭出100萬元獎金徵求提供賄選證據的檢舉人，台中市新聞局長卓冠廷回應指出，顯示國民黨的各種指控沒有真憑實據，市長林佳龍將正式提告。

藍營緊咬林佳龍於7月20日到21日前往梨山地區與後援會餐敘，疑似有賄選之虞，國民黨台中市黨部主委陳明振上午召開記者會，在律師洪嘉鴻見證下，公開徵求提供證據檢舉林佳龍陣營疑涉賄選者，呼籲市民「拿獎金！護民主」，只要成功協助檢調單位查察賄選案並「起訴」，就致贈獎金新台幣100萬元。

陳明振指出，只要林佳龍陣營遭賄選起訴，市黨部將比法務部發放獎金制度更寬鬆，將致贈百萬元獎金，如果民眾沒有繳交費用、因親友招攬出席林佳龍競選餐會接受招待，只要保留相關具體事證，就可以向司法機關提出檢舉，一旦賄選案被起訴就致贈百萬獎金，至於相關經費來源，將由黨部號召理念認同者捐款籌資，為台中市選風共同努力。

對此，卓冠廷回應指出，國民黨的指控從「罪證確鑿」，變成懸賞獎金徵求證人，顯示所有指控根本沒有真憑實據，而林佳龍也將正式提告，盼對手可提出具體的政見，負面選舉與抹黑手法已經跟不上市民的智慧。

卓冠廷也呼籲，競選至今，對手遲遲未能拿出任何具體政見與施政藍圖，盼能回歸選舉的正途，莫再以為使用負面選舉與抹黑的手法，能夠獲取市民的支持，在台中市快速進步的時刻，胡亂抹黑已經跟不上市民的智慧。

台中市議會民進黨團也召開記者會回擊指出，國民黨過去一週不管事實真相，只是不斷跳針式指控林佳龍涉嫌賄選，甚至大買污衊廣告，國民黨自稱全數黨產已被凍結，黨團懷疑100萬元獎金的來源為何。（編輯：陳俊碩）1070906

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