/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 北海道地震 范巽綠關西機場
>rss

當人民的大聲公 歐巴桑集資參選盼進議會

發稿時間：2018/09/06 14:00

最新更新：2018/09/06 14:57

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
「歐巴桑聯盟」南區的縣市議員參選人6日在高雄市鳳山宣傳兒童人權、親子友善等參政理念，參選人手持自製宣傳品，志工媽媽則當助選員舉牌拉布條，盼支持者捐款挺小民參政。中央社記者王淑芬攝　107年9月6日「歐巴桑聯盟」南區的縣市議員參選人6日在高雄市鳳山宣傳兒童人權、親子友善等參政理念，參選人手持自製宣傳品，志工媽媽則當助選員舉牌拉布條，盼支持者捐款挺小民參政。中央社記者王淑芬攝　107年9月6日

（中央社記者王淑芬高雄6日電）「我們要當選民的大聲公、為人民發聲」。「歐巴桑聯盟」南區共5名縣市議員參選人今天在高雄市鳳山宣傳兒童人權、親子友善等參政理念，也盼支持者捐款挺小民參政。

高雄市政府鳳山行政中心門口今天有一群年輕的媽媽，她們都是歐巴桑聯盟成員，多數人帶著稚齡小朋友，讓他們席地玩耍，媽媽們則在記者會陳述小民參政的理念及理想。

參選人手持自製宣傳品，志工媽媽則當助選員舉牌拉布條，南區5名縣市議員參選人輪番上場表達參政理想，還有參選人激動地哽咽說不出話來。

登記左營楠梓參選的沈玉玲曾在書局服務，婚後當全職媽媽。她說面對過敏兒，她要爭取的是「好空氣」及性別平權，還主張打造親職友善的環境，才有機會落實兒童人權的社會。

登記參選旗津、鼓山區市議員江敏榕批評職場男女不平等，升遷機會及性別物化的歧視亂象，她主張成立高雄市性平辦公室，讓性平議題從家庭、社區做起。

歐巴桑聯盟在全台號召21人參選縣市議員，共新台幣388萬元的參選保證金，都是透過小額捐款募集才能完成參選登記。

歐巴桑南區召集人吳秋瑾歡迎各界捐款，讓有理想抱負的歐巴桑也有機會進議會為民喉舌、當大聲公。

聯盟南區參選人包括雲林縣蔣尹瑄、台南市陳冠娟、高雄市沈玉玲、江敏榕、于仙玲。（編輯：陳俊碩）1070906

「歐巴桑聯盟」以兒童人權、親子友善、性別平權等做參選理念，6日到高雄市鳳山行政中心門口做參選宣傳，她們宣示要以理念及理想參政，盼小民也能進議會當人民的「大聲公」。中央社記者王淑芬攝　107年9月6日「歐巴桑聯盟」以兒童人權、親子友善、性別平權等做參選理念，6日到高雄市鳳山行政中心門口做參選宣傳，她們宣示要以理念及理想參政，盼小民也能進議會當人民的「大聲公」。中央社記者王淑芬攝　107年9月6日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP