當人民的大聲公 歐巴桑集資參選盼進議會

「歐巴桑聯盟」南區的縣市議員參選人6日在高雄市鳳山宣傳兒童人權、親子友善等參政理念，參選人手持自製宣傳品，志工媽媽則當助選員舉牌拉布條，盼支持者捐款挺小民參政。中央社記者王淑芬攝 107年9月6日

（中央社記者王淑芬高雄6日電）「我們要當選民的大聲公、為人民發聲」。「歐巴桑聯盟」南區共5名縣市議員參選人今天在高雄市鳳山宣傳兒童人權、親子友善等參政理念，也盼支持者捐款挺小民參政。



高雄市政府鳳山行政中心門口今天有一群年輕的媽媽，她們都是歐巴桑聯盟成員，多數人帶著稚齡小朋友，讓他們席地玩耍，媽媽們則在記者會陳述小民參政的理念及理想。



參選人手持自製宣傳品，志工媽媽則當助選員舉牌拉布條，南區5名縣市議員參選人輪番上場表達參政理想，還有參選人激動地哽咽說不出話來。



登記左營楠梓參選的沈玉玲曾在書局服務，婚後當全職媽媽。她說面對過敏兒，她要爭取的是「好空氣」及性別平權，還主張打造親職友善的環境，才有機會落實兒童人權的社會。



登記參選旗津、鼓山區市議員江敏榕批評職場男女不平等，升遷機會及性別物化的歧視亂象，她主張成立高雄市性平辦公室，讓性平議題從家庭、社區做起。



歐巴桑聯盟在全台號召21人參選縣市議員，共新台幣388萬元的參選保證金，都是透過小額捐款募集才能完成參選登記。



歐巴桑南區召集人吳秋瑾歡迎各界捐款，讓有理想抱負的歐巴桑也有機會進議會為民喉舌、當大聲公。



聯盟南區參選人包括雲林縣蔣尹瑄、台南市陳冠娟、高雄市沈玉玲、江敏榕、于仙玲。（編輯：陳俊碩）1070906



