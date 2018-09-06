金門查賄出招 地檢署推QR CODE

金門地檢署6日在司法大廈前廣場舉行記者會，說明查賄專用QR CODE，並表揚金門地區協助推廣QR CODE的商家。中央社記者黃慧敏攝 107年9月6日

（中央社記者黃慧敏金門縣6日電）金門地檢署今天推出檢舉專用QR CODE，邀請鄉親共同查賄，讓賄選者落選，清廉者當選。首次擁有投票權的何妍蓉並設計LINE貼圖，盼強化反賄宣傳效果，獲得表揚。



金門地檢署今天在司法大廈前廣場行「十面埋伏、全民佈線」記者會，說明檢舉專用QR CODE。檢察長毛有增表示，金門地區小、人口少，選舉當選門檻低、勝負差距小，每逢選舉競爭激烈，歷年賄選時有所聞；也因為地方小，鄉親彼此認識，民眾檢舉擔心身分曝光而不願檢舉，影響查賄成效。



因此，毛有增說，金門地檢署今年特別推出查賄專用QR CODE，建立LINE官方帳號，讓民眾情資更容易進來。他解釋，這個群組只有管理者可以和檢舉者對話；其他加入者彼此無法對話，也看不到檢舉者。期待民眾除了透過檢舉專線電話等既有管道，多多利用QR CODE檢舉賄選。



毛有增表示，有效檢舉獎金高達新台幣50萬到500萬元，地檢署將由專責主任檢察官快速整合情資，即時發動偵查作為，強力遏阻買票和賣票不法行為。



福建高等檢察署金門檢察分署檢察長費玲玲肯定金門地檢署作為，她表示，除了檢調「十面埋伏」全面查賄還不夠，更需要民眾的自覺；期盼大家一努力，「讓賄選者落選，清廉的人當選」，民眾才能過好日子。



金門縣環保局、超商、銀行、加油站和多家店家，熱心懸掛QR CODE宣導布條和海報，今天獲費玲玲和毛有增等人頒贈感謝狀致謝。



接受表揚者中，何妍蓉格外引人矚目。就讀東華大學藝術創意產業學系4年級的她，為反賄選設計了系列LINE貼圖，將在近期上架。這些圖案中如「好膽麥造」、「毋湯喔」、「反賄+1」等今天公開，由與會者高舉，不但共同宣傳反賄選，也為何妍蓉拉抬人氣。



何妍蓉是金門縣沙美人，她說，花了一個星期構思，共完成12幅作品，設計重點在讓貼圖中的檢察官親民可愛，吸引年輕人目光；她期待大家多多使用貼圖，並達到強化宣傳反賄和查賄效果。(編輯:孫承武)1070906