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受助者自立自強 助家扶籌辦愛心園遊會

發稿時間：2018/09/06 14:48

最新更新：2018/09/06 15:11

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南高雄家扶中心主辦「107年因為有您 夢想零等待」愛心園遊會將於11月舉行，多名曾受助並成功自立者6日出席記者會號召民眾響應籌辦。中央社記者陳朝福攝　107年9月6日南高雄家扶中心主辦「107年因為有您 夢想零等待」愛心園遊會將於11月舉行，多名曾受助並成功自立者6日出席記者會號召民眾響應籌辦。中央社記者陳朝福攝　107年9月6日

（中央社記者陳朝福高雄6日電）「因為有您，夢想零等待」，受南高雄家扶中心扶助者自立自強，今天協助家扶籌辦愛心園遊會，也現身說法鼓勵受扶助者，勇於築夢踏實，讓夢想起飛。

小時候夢想成為漫畫家的小光（化名），與兩位哥哥在父母離異後由母親獨力扶養。3兄妹從小獨立自主，在生活上分工合作，也努力課業學習，爭取到獎助學金以減輕家庭負擔。

「努力創作出版圖冊並分享」，描繪夢想的小光繪圖技巧功力大增，已陸續創作成品，並製成彩繪本供家扶中心義賣，回饋扶助者，也經由不斷彩繪歷練，累積實力，逐步朝成為漫畫家目標邁進。

zoom in 南高雄家扶中心規劃在11月舉辦愛心園遊會，受扶助的小光（化名）6日出席記者會幫忙宣傳，夢想成為漫畫家的她已陸續創作成品，並製成彩繪本供家扶中心義賣，回饋扶助者。中央社記者陳朝福攝　107年9月6日南高雄家扶中心規劃在11月舉辦愛心園遊會，受扶助的小光（化名）6日出席記者會幫忙宣傳，夢想成為漫畫家的她已陸續創作成品，並製成彩繪本供家扶中心義賣，回饋扶助者。中央社記者陳朝福攝　107年9月6日

單親媽媽小麗（化名）來自越南，不畏艱辛創業獨力扶養兩個孩子，最初從事清潔、家庭代工等工作，但為了多陪伴孩子，經由學習美容美體、指甲彩繪等技藝，考取美容丙級執照後先到友人店裡工作，目前開設工作室，好人緣小麗開的店舊雨新知都來捧場。

「有能力就要助人」，小麗相當感謝曾幫助過她的人，聽聞南高雄家扶中心規劃籌辦愛心園遊會，今天義不容辭到家扶中心幫忙宣導，並將在園遊會設攤美容美甲，期許透過雙手將美麗帶給客戶。

南高雄家扶中心規劃於11月11日舉辦「因為有您，夢想零等待」園遊會，今天記者會邀請小光等人協助宣導認購園遊券；當天除了將有200個攤位義賣，並安排節目表演、自強兒童和自強家庭表揚、摸彩等，活動結餘經費將用來辦理培育課程，幫助弱勢兒少在成長歷程增加實力，也協助家長發展第二專長，跳脫貧窮生活。（編輯：陳俊碩）1070906

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