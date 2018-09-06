拒向吳音寧道歉 柯文哲爆粗口

台北市長柯文哲（右2）6日出席市政總質詢，在回答有關第一果菜市場改建案北農總經理吳音寧與市府的爭端時，不小心又爆粗口，不過立刻向議員及議會道歉。中央社記者孫仲達攝 107年9月6日

（中央社記者梁珮綺台北6日電）台北市第一果菜市場改建案，市議員洪健益提出北農總經理吳音寧參加市府局處會議11次紀錄，要求市長柯文哲對吳音寧道歉；柯文哲拒絕，重申吳音寧應在體制內處理，一度爆粗口。



台北市長柯文哲下午率市府團隊到台北市議會進行市政總質詢及答覆，民主進步黨市議員洪健益質詢時，先要求工務局副局長、前北農董事張郁慧站上答詢台，詢問張郁慧與吳音寧針對市場改建的接觸次數，張郁慧答詢坦言，她與吳音寧見面討論次數至少有3次。



對此，柯文哲不斷重申，他的立場是吳音寧有任何問題可循體制內在市府內部討論，「有問題進來我們會處理，不要在那邊發臉書，受不了」。



柯文哲並表示，讓他最火大的是，吳音寧透過市議員簡舒培質詢，提出「擋人財路」的質疑，「好像我們虛報工程費用，我當然問她（指簡舒培），妳是指控我貪污？」



柯文哲說，吳音寧有時間整理一本厚厚的資料給民進黨市議員，不如將資料送入市府，「何必發給議員，好像透過民進黨打我們」；洪健益則說，民進黨沒有因吳音寧與台北農產運銷股份有限公司而攻擊北市府，是先有了爭議才進行質詢。



洪健益隨後要求柯文哲對其批吳音寧不懂，以及說吳音寧都沒到市府開會說法道歉，並公佈吳音寧參加市府局處會議11次紀錄，指民國106年10月29日的會議中，主席、北農董事長陳景峻最後裁示取得共識後與業者說明，代表董事會知情。



陳景峻表示，吳音寧的報告內容並非規劃內容，而是市場改建期程。



對於洪健益要求向吳音寧道歉，柯文哲說：「我為什麼要跟她道歉」；話鋒一轉，柯文哲指市府拜託行政院農業委員會協調吳音寧到議會備詢，「她還是不來，我X！」



話語一出，洪健益說，「你罵髒話喔」，隨後又替柯文哲緩頰，說相信是柯的口頭禪，柯文哲則說：「講髒話要道歉喔，真倒楣。」（編輯：梁君棣）1070906