宜蘭傳藝中心裝置藝術 農曆鬼月引話題

國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區今年2月起，在入口處旁的小山丘設有竹燈裝置藝術。有網友認為，在農曆7月時看起來像鬼火燈飾；園區6日表示，有遊客稱讚有創意，也尊重各界不同審美觀。（張文隆提供）中央社記者沈如峰宜蘭傳真 107年9月6日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣6日電）遊客張文隆在臉書分享，日前傍晚經過宜蘭傳藝園區時，見到園區入口處旁小山丘竹燈裝置藝術，他形容「假山像墳塚，又搭配像鬼火燈飾」。園區今天說，尊重各界不同審美觀。



去年2月，國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區有座藍底白字的停車場繳費亭，兩端柱子搭配祥雲圖案，上方還有許多白色燈籠，被網友認為是「靈堂繳費機」，繳費時心裡毛毛的，引發議論。園區最後決定移除，才結束這個網路發燒話題。



張文隆日前傍晚經過園區時，見到園區入口處旁小山丘上有座小土地公廟，周圍布滿許多黃色小燈飾裝置藝術，「燈火點點」，隨後他拍下照片貼在個人臉書上分享時說：「在這農曆7月看到兩旁的裝置藝術，真是令人感到驚嘆！這種美學，個人藝術涵養太差，實在無法理解與享用。」



有網友認為，看起來很像清明節壓墓紙。張文隆也回應：「有土地公廟、土地公廟後假山像墳塚、墳塚上又搭配像鬼火的燈飾。」



負責園區經營的全聯善美的文化藝術基金會表示，園區在今年2月舉辦燈籠節時，這些竹燈裝置藝術當時就擺設在小山丘上至今，每天當成夜間造景，也有許多遊客稱讚很有創意，園區尊重各界不同審美觀。（編輯：梁君棣）1070906