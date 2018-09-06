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中市海線社宅動土 預計110年完工

發稿時間：2018/09/06 15:54

最新更新：2018/09/06 15:54

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（中央社記者蘇木春台中6日電）台中市政府推動興建的社會住宅梧棲三民段今天動土，預計民國110年上半年完工，台中市長林佳龍表示，梧棲社會住宅納入托育、托老、青年創業等多元功能，將是「有溫度的家」。

台中市政府推動8年1萬戶社會住宅政策，台中市第六處、海線首案社會住宅梧棲三民段今天動土，住宅規劃為地下1層、地上7層，提供1至3房型共300戶住宅，並設托嬰中心、社會服務站、大型店鋪、青創空間等社區福利設施。

林佳龍今天在台中市政府都市發展局長王俊傑、梧棲區長柯宏黛陪同下，主持三民段社會住宅開工典禮，內政部營建署長吳欣修與地方民意代表都到場見證。

林佳龍致詞表示，梧棲三民段是海線第一處社會住宅，它同時也是一個共好社宅，納入托育、托老、青年希望工程、老少共餐、共學等功能，並提供鄰近社區共用空間，讓周邊社區也能受惠共榮。

營建署長吳欣修說，用地是由台中市政府向國產署承租土地興建，很高興市府用心規劃設計，未來到梧棲打拚的民眾，可以放心住進來，對於梧棲的發展是很大的進步。

台中市政府住宅發展處指出，梧棲三民段社宅基地臨近學區、梧棲運動公園，周邊有捷運藍線、台灣大道九段、西部濱海公路等交通幹道，並有關連工業區、濱海工業區等，未來發展區位預期有大量住宅需求，住宅設計將臨海特性納入考量，依照風向設計、避開東北季風，讓內庭環境四季宜居。（編輯：黃于）1070906

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