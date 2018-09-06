桃園盃三級棒賽9日開打 扎根台灣棒球運動

「桃園盃全國三級棒球錦標賽」今年已邁入第3屆，除了國內74支球隊共襄盛舉，也邀請到韓國5隊及日本一隊，總計80支球隊參賽，讓台灣的棒球運動向下扎根。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年9月6日

（中央社記者吳睿騏桃園6日電）桃園市長鄭文燦今天出席「桃園盃全國三級棒球錦標賽」的賽前記者會，他表示，今年除了國內74支球隊，也邀請到韓國5隊及日本1隊，總計80支球隊參賽，讓台灣的棒球運動向下扎根。



鄭文燦表示，桃園是棒球城市，市府在升格後籌辦的桃園盃，今年已邁入第3屆，在少棒、青少棒及青棒等3級棒球擁有完善的培訓體系，也是國內外比賽常勝軍。他除了增設八德、觀音、楊梅及新屋等4座棒壘球場，並整修平鎮與龜山棒球場，帶動桃園棒球運動蓬勃發展，而桃園盃更是台灣年度重要棒球賽事。



教育局也邀請剛獲選為中華職棒Lamigo桃猿隊新秀的江國謙擔任代言人，江國謙表示，第一次當活動代言人既緊張又興奮，回想在平鎮高中3年受到的照顧與栽培，他今天也捐出第一個月的薪水新台幣5萬元，靠自己的力量回饋母校。



江國謙指出，自己也曾參加過桃園盃全國三級棒球錦標賽，透過這樣的方式，球員們除了能與外縣市的球員切磋球技，還能與來自韓國、日本的球隊交流，透過比賽學習到他國的優點、也增加學生比賽的經驗，對於球團訓練相當有幫助。



教育局副局長高玉姿表示，「2018桃園市第三屆桃園盃全國三級棒球錦標賽」邀請80支球隊，約1500名球員同場較勁，少棒組從10日至15日舉行；青少棒組自9日至15日開打；至於青棒組則在16日至22日展開，歡迎市民朋友踴躍參與，一同為桃園選手加油打氣。（編輯：張銘坤）1070906



