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花博倒數計時 曾榮泰花卉畫展搭百合甜點

發稿時間：2018/09/06 16:22

最新更新：2018/09/06 16:31

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zoom in 2018台中世界花卉博覽會將在11月3日開幕，知名花卉畫家曾榮泰（左）6日起在知名酒店舉辦「孕育泥土的繽紛–曾榮泰創作展」，其中一幅高達12公尺的作品十分引人注目。中央社記者郝雪卿攝　107年9月6日2018台中世界花卉博覽會將在11月3日開幕，知名花卉畫家曾榮泰（左）6日起在知名酒店舉辦「孕育泥土的繽紛–曾榮泰創作展」，其中一幅高達12公尺的作品十分引人注目。中央社記者郝雪卿攝　107年9月6日

（中央社記者郝雪卿台中6日電）2018台中花博開幕進入倒數階段，呼應花博主題，花卉畫家曾榮泰今天起在日月千禧酒店展出「孕育泥土的繽紛」系列畫作，其中一幅高達12米的作品意外成為打卡熱點。

為迎接台中花博的到來，參與台中市政府文化局藝術亮點計畫的日月千禧酒店，活動日期至12月31日為止，邀請花卉畫家曾榮泰在1樓大廳及館內藝術空間展出創作28幅，並同步推出花博點心香水百合下午茶組合，將酒店化身為繽紛花園。

畢業於東海大學美術系的曾榮泰，這次以「孕育泥土的繽紛」為題展出系列畫作，他在開幕式中表示，特別將母校所在地大肚山坡的紅土融入作品中，土壤內含的元素搭配上油彩等綜合媒材，讓花朵不僅只是展現出外顯的枝葉型態及色彩，更展露出解放的生命力。

這次展出的作品中，最特別的是一幅高懸於大廳的「謙」作品，高達12米，寬180公分，氣勢磅礡，色彩繽紛，成為過往旅客打卡熱點，曾榮泰指出，將花放大，改變視角，觀點就不一樣了，因為仰望，視角改變，會不知不覺變謙虛，因而以「謙」為名。

曾榮泰說，這幅「謙」於3年前創作，花了約半年時間完成，長軸畫作不同橫軸畫作可以攤平作畫，他是一階段一階段的完成，而且作畫時需要一直彎腰，也呼應了「謙卑」的主題。

對於藝術創作，曾榮泰認為，不需很強的理論基礎，只要回到泥土、回到生命、回到花朵的部分，沒有一定的章法，只要按照自己的心意去完成，從自己生活的土地上，發想出創作的靈感。

日月千禧酒店總經理董愛珠表示，呼應台中花博精神，讓花卉在台中的每個角落盛放，搭配花卉畫展，同步推出花博點心，端出香水百合下午茶組合，一起迎接台中花博的盛事。（編輯：黃于）1070906

以花卉為創作元素的藝術家曾榮泰（左2）6日起在台中知名酒店舉辦「孕育泥土的繽紛–曾榮泰創作展」，酒店也配合推出花卉主題點心，邀請民眾來場視覺與味覺的繽紛饗宴。中央社記者郝雪卿攝　107年9月6日以花卉為創作元素的藝術家曾榮泰（左2）6日起在台中知名酒店舉辦「孕育泥土的繽紛–曾榮泰創作展」，酒店也配合推出花卉主題點心，邀請民眾來場視覺與味覺的繽紛饗宴。中央社記者郝雪卿攝　107年9月6日
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