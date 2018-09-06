/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 北海道地震 范巽綠關西機場
>rss

光榮返鄉 新竹市府嘉勉亞運奪牌選手

發稿時間：2018/09/06 16:24

最新更新：2018/09/06 16:41

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
新竹市長林智堅（左5）6日接見在2018雅加達–巨港亞運奪牌的新竹市選手們，並致贈獎勵金，肯定他們是台灣驕傲、也是新竹之光。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年9月6日新竹市長林智堅（左5）6日接見在2018雅加達–巨港亞運奪牌的新竹市選手們，並致贈獎勵金，肯定他們是台灣驕傲、也是新竹之光。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年9月6日

（中央社記者魯鋼駿新竹市6日電）雅加達-巨港亞洲運動會日前落幕，新竹市選手共獲1金、1銀、3銅，新竹市長林智堅今天接見在亞運奪牌的選手們，並致贈獎勵金，肯定他們是台灣驕傲、也是新竹之光。

林智堅表示，新竹市選手在2018年雅加達-巨港亞運，共獲得1金、1銀、3銅，分別是陳怡瑄拿下複合弓混雙賽金牌與複合弓女子團體賽銅牌，譚雅婷獲得反曲弓女子團體賽銀牌，還有林郁芬、吳育容、陳詠婷在卡巴迪賽女子團體拿下銅牌，王紹宇、林蔭宇獲橋藝超級混合團體賽銅牌。

林智堅指出，新竹市選手們在這屆亞運的表現，是近3屆亞運最棒的成績，足見新竹市在選手獎勵及培訓制度的努力，讓選手站穩國際舞台，努力發光發熱。

陳怡瑄表示，最想要謝謝教練、隊友、醫療團隊還有一路最支持她的家人，未來會繼續努力，挑戰自我，讓世界看到台灣。

17歲就代表中華隊參加廣州亞運的譚雅婷分享，與韓國隊比賽當天，場地一到中午就起風，而且左右都有風，因此增加比賽難度。

林郁芬表示，卡巴迪發展的時間約只有10年左右，很高興這次的努力有了成果，讓她們淚灑賽場，感謝新竹市給予選手更周全的照顧。

林蔭宇與王紹宇表示，他們和隊友過去分別在國立清華大學、交通大學就讀，從大學就在新竹落地生根，下班之餘常齊聚、互相切磋；他們說，台灣一直是亞洲地區的橋牌強國，身為業餘選手奪牌，相當開心。

新竹市政府教育處長李芳齡表示，為嘉勉新竹市奪牌選手，今天由市長林智堅頒發選手獎勵金，金牌30萬、銀牌20萬、銅牌15萬，期許選手能夠繼續努力，在體育道路上持續發光發熱，也藉此鼓勵基層選手，只要肯努力，終會有甜美的豐收。（編輯：陳俊碩）1070906

新竹市長林智堅（中）6日接見在2018雅加達–巨港亞運奪牌的新竹市選手們，反曲弓選手譚雅婷（前左）獲贈獎勵金。圖前右為新竹體育會總幹事林燦輝。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年9月6日新竹市長林智堅（中）6日接見在2018雅加達–巨港亞運奪牌的新竹市選手們，反曲弓選手譚雅婷（前左）獲贈獎勵金。圖前右為新竹體育會總幹事林燦輝。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年9月6日
新竹市長林智堅（右2）6日接見在2018雅加達-巨港亞運奪牌的新竹市選手們，卡巴迪選手陳詠婷（前左）、吳育容（前左2）、林郁芬（右）獲頒獎勵金，林智堅期許選手能夠繼續努力。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年9月6日新竹市長林智堅（右2）6日接見在2018雅加達-巨港亞運奪牌的新竹市選手們，卡巴迪選手陳詠婷（前左）、吳育容（前左2）、林郁芬（右）獲頒獎勵金，林智堅期許選手能夠繼續努力。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年9月6日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:30-17:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP