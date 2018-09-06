光榮返鄉 新竹市府嘉勉亞運奪牌選手

新竹市長林智堅（左5）6日接見在2018雅加達–巨港亞運奪牌的新竹市選手們，並致贈獎勵金，肯定他們是台灣驕傲、也是新竹之光。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年9月6日

（中央社記者魯鋼駿新竹市6日電）雅加達-巨港亞洲運動會日前落幕，新竹市選手共獲1金、1銀、3銅，新竹市長林智堅今天接見在亞運奪牌的選手們，並致贈獎勵金，肯定他們是台灣驕傲、也是新竹之光。



林智堅表示，新竹市選手在2018年雅加達-巨港亞運，共獲得1金、1銀、3銅，分別是陳怡瑄拿下複合弓混雙賽金牌與複合弓女子團體賽銅牌，譚雅婷獲得反曲弓女子團體賽銀牌，還有林郁芬、吳育容、陳詠婷在卡巴迪賽女子團體拿下銅牌，王紹宇、林蔭宇獲橋藝超級混合團體賽銅牌。



林智堅指出，新竹市選手們在這屆亞運的表現，是近3屆亞運最棒的成績，足見新竹市在選手獎勵及培訓制度的努力，讓選手站穩國際舞台，努力發光發熱。



陳怡瑄表示，最想要謝謝教練、隊友、醫療團隊還有一路最支持她的家人，未來會繼續努力，挑戰自我，讓世界看到台灣。



17歲就代表中華隊參加廣州亞運的譚雅婷分享，與韓國隊比賽當天，場地一到中午就起風，而且左右都有風，因此增加比賽難度。



林郁芬表示，卡巴迪發展的時間約只有10年左右，很高興這次的努力有了成果，讓她們淚灑賽場，感謝新竹市給予選手更周全的照顧。



林蔭宇與王紹宇表示，他們和隊友過去分別在國立清華大學、交通大學就讀，從大學就在新竹落地生根，下班之餘常齊聚、互相切磋；他們說，台灣一直是亞洲地區的橋牌強國，身為業餘選手奪牌，相當開心。



新竹市政府教育處長李芳齡表示，為嘉勉新竹市奪牌選手，今天由市長林智堅頒發選手獎勵金，金牌30萬、銀牌20萬、銅牌15萬，期許選手能夠繼續努力，在體育道路上持續發光發熱，也藉此鼓勵基層選手，只要肯努力，終會有甜美的豐收。（編輯：陳俊碩）1070906





新竹市長林智堅（中）6日接見在2018雅加達–巨港亞運奪牌的新竹市選手們，反曲弓選手譚雅婷（前左）獲贈獎勵金。圖前右為新竹體育會總幹事林燦輝。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年9月6日