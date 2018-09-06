生廚餘發電 中市免費發送綠圓寶回收桶

為宣導市民響應生廚餘回收用以發電，台中市環保局將免費發送家戶「綠圓寶」回收桶，桶身上並印製環保宣導標語，說明回收一桶生廚餘約可發一度電。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年9月6日

（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中市外埔綠能生態園區開發生廚餘與稻稈氣化雙核心發電技術，為宣導市民響應生廚餘回收，台中市環保局今天指出，將免費發送家戶「綠圓寶」回收桶，回收1桶相當於發1度電。



台中市政府環境保護局長白智榮表示，以往家戶的廚餘只針對熟廚餘進行回收，拿來作為養豬戶飼料，以後在台中市，生廚餘除了可做堆肥外，還可以拿來發電，透過外埔綠能生態園區的厭氧發酵技術，產出甲烷氣後，做為發電的燃料。



為打造出更方便及實用的生廚餘盛裝容器，環保局和設計團隊經過多方討論，設計出多款生廚餘桶樣品，白智榮指出，經過各地區環保志工小隊成員票選，針對實用、清洗方便、外型美觀及標籤清楚易懂等選項進行滿意度調查，最後由結合花博意象設計的「綠圓寶」勝出。



環保局表示，綠圓寶廚餘回收桶與市面上一般透明塑膠桶不同，依照民眾的使用習慣，外型採圓弧造型、無銳角，設計美觀，非常好清洗，考量生廚餘需要的體積較大，綠圓寶容量達到7公升，且蓋子可附掛在桶身上，不易遺失。



桶身上還印製「1桶生廚餘生產約1度電，資源再生愛地球」的宣傳標語，以及簡單易懂的生廚餘分類項目。環保局指出，只要設籍在台中市的家戶，都將陸續收到專屬台中市的生廚餘收集桶「綠圓寶」，盼市民一同回收生廚餘，推廣綠能經濟。（編輯：黃于）1070906