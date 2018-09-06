中秋喜憨兒送愛到部落 讓偏鄉知道不孤單

喜憨兒基金會持續推動送愛到部落活動，憨兒們6日加緊趕工製作月餅和打包，希望將月餅幸福的滋味送到偏鄉學童手上，陪他們共度團圓的中秋。（喜憨兒基金會提供）中央社記者陳朝福傳真 107年9月6日

（中央社記者陳朝福高雄6日電）喜憨兒基金會憨兒們今天加緊趕工，把一顆顆充滿愛的幸福月餅包裝，準備送往偏鄉弱勢家庭，傳愛到部落，透過中秋送上禮盒讓弱勢家庭知道不孤單。



這是喜憨兒基金會推動送愛到部落活動的第10年，基金會工作人員說，希望外界認捐，透過送愛活動把憨兒們的努力，讓偏鄉學童知道並對於未來更有自信。



憨兒們連日加緊以嚴選在地食材與熟練的手藝，製作月餅和打包，希望將月餅幸福的滋味送至偏鄉學童手上，陪偏鄉學童們共度團圓的中秋。



受贈之一的嘉義縣番路鄉小學生小宇（化名）是單親隔代教養，從小由外婆帶大，當地村民就業型態以農業為主，有人以打零工為主要收入，家庭以隔代教養居多。



小宇由外婆帶大，祖孫倆感情深厚，小宇放學後就回家幫忙外婆做毛巾代工，並認真發展其它才藝充實自我。喜憨兒基金會希望偏鄉學童即便弱勢，送愛到部落要讓他們知道並不孤單，社會大眾都關注著、鼓勵著他們。



喜憨兒基金會共設置6家庇護工場、12處庇護商店及11家小型作業所，今年送愛到部落將為嘉義、台南、台東等偏鄉地區，募集廣式蓮蓉蓮子月餅等愛心禮盒，送給約2萬1000名偏鄉學童。（編輯：黃于）1070906