宜蘭縣綠營下戰帖 邀藍營林姿妙辯論

（中央社記者沈如峰宜蘭縣6日電）民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財今天呼籲，國民黨提名的宜蘭縣長參選人林姿妙應站出來，公開與民進黨提名的宜蘭縣長參選人陳歐珀辯論，讓縣民共同檢驗誰的政見較實在。



林姿妙競選總部回應，為避免遭外界移花接木或是斷章取義，林姿妙只會參與宜蘭縣選舉委員會舉辦的公辦政見發表會，政見發表會包含互相答問，這也是辯論的一種。



黃建財於今天上午在冬山火車站廣場一場黨部記者會時表示，林姿妙過去參選羅東鎮長時，開了一大堆政見支票，現在兩任鎮長快結束了，跳票的政見也一大堆，這正是國民黨一貫的作風，那就是選舉時用騙的，先求當選再說。



黃建財呼籲，民進黨是負責任的政黨，陳歐珀早已經準備好且所提出的政見也都經得起縣民檢視，林姿妙應站出來與陳歐珀公開辯論，讓縣民共同來檢驗誰的政見比較實在。



林姿妙競選總部發布新聞稿表示，「在抽籤後，宜蘭縣選舉委員會會辦理公辦政見發表會，我們願意公開的進行政見發表，在選委會提供的公平、公正、公開的平台進行，完整全面！不會有移花接木或是斷章取義的媒體後製，更希望每一個陣營都能朝健康、乾淨的選風，做君子之爭。」



林姿妙幕僚補充，公辦政見發表會包含政見發表與互相答問，這也是辯論的一種。（編輯：陳清芳）1070906