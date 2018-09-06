柯文哲：吳祥輝後面一定有人只是不知道是誰

國民黨籍台北市議員鍾小平6日在市政總質詢時指出，台北市長柯文哲認為作家吳祥輝只是拿錢辦事、只是打手，要求柯文哲說清楚。柯文哲表示，「繼續看下去就知道」，並認為吳祥輝後面一定有人，只是他不知道是誰。中央社記者孫仲達攝 107年9月6日

（中央社記者梁珮綺台北6日電）作家吳祥輝今天指控台北市長柯文哲帶病人到中國進行器官移植，涉嫌違反殘害人群治罪條例。柯文哲說，他接受「屠殺」作者訪問時是台大醫生，反問吳祥輝「你是告柯文哲還是告台大醫院」。



蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝指已取得作家伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）著作「屠殺」（The Slaugther）授權，將在台推出中文版，並指書中對於柯文哲的描寫無誤，包括柯文哲帶病人到中國進行器官移植時，確知所有器官都會來自法輪功。柯文哲競選辦公室對此嚴正駁斥，吳祥輝今天下午赴台北地檢署控告柯文哲。



台北市議會下午舉行第8次定期大會第9次會議市政總質詢，國民黨市議員鍾小平質詢時指出，柯文哲認為吳祥輝只是拿錢辦事、只是打手，要求說清楚。柯文哲僅說，「繼續看下去就知道」，認為吳祥輝後面一定有人，只是他不知道是誰。



鍾小平表示，若柯文哲擔任器官掮客以及確知器官來自法輪功學員，就應退出政壇，柯文哲說，他接受葛特曼採訪時是台大醫院的醫師，而非在外開小診所，「我的病人都是台大醫院的病人，所以你（指吳祥輝）現在是告柯文哲還是告台大醫院」。



柯文哲表示，器官移植並非一名醫生可完成，必須要有助手、要有術後照顧，是相當複雜的體系，「在台大醫院有沒有做，大家都曉得」，他說這件事情「一個人沒辦法胡搞瞎搞」。



對於器官移植事件4年後再成為選戰攻防焦點，柯文哲表示，「蔡正元跟簡余晏都可以交換靈魂，這個世界太奇怪了」，強調自己仍是丐幫幫主，呼籲所有人不用緊張。（編輯：張銘坤）1070906