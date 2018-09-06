駁與高市府團隊不合 范巽綠：世代差異

高雄市教育局長范巽綠將出任教育部政次，6日受訪時澄清與市府團隊不合傳言，並表示未來盼讓中央和地方教育工作有好的銜接。中央社記者王淑芬攝 107年9月6日

（中央社記者王淑芬高雄6日電）高雄市教育局長范巽綠請辭的消息被外界認為是與市府團隊不合。她否認這樣的說法，認為應該是世代差異性，各有不同的做事和思考方式。



任期剩不到4個月，范巽綠請辭教育局長，外傳是和代理市長許立明曾要求范巽綠暫勿出國是有關，另也傳言范巽綠與市府團隊不合。



范巽綠今天下午在局長室回應媒體採訪時表示，應該解釋為「世代差異」。她說自己和前高雄市長陳菊是屬於同世代的人，現在市府團隊是新的世代，有不同的做事經驗和思考方式，而她也有自己的方式，只是不常在一起討論事情，不過他們（長官）放心把教育交給她，她推動的工作也得到支持。



回鍋教育部次長，范巽綠指出，部長葉俊榮和她談了3次，過去她說不在她的規劃中，不過後來部長又談到教育部士氣低落，盼有個可以有中央服務及地方治理經驗的人協助，她的態度才鬆動。



范巽綠表示，希望可以協助教育部走到帶領台灣教育方向的路上，如果繼續留在高雄，剩下4個月任期做的就是延續現在的政策，她希望教育要結合社會力量也整合體制內外的力量，一起向前行。



有國民黨立委認為范巽綠回鍋教育部政務次長，可能是要監督「拔管」案。范巽綠說，教育部和行政院都對相關程序的處理，盼社會可以接受，也是符合法制面、好的結果，希望不要影響到台大和高等教育的發展。



至於有人說是備位部長一事，范巽綠說，政務次長是不要有太多聲音的人，她的工作就是要讓中央和地方教育工作有好的銜接。



范巽綠指出，憂心台灣教育在語言學習上太單一，未來應該要多元化且要致力科技應用能力的養成，並加強科研能力。



市府今天已發布將由教育局副局長王進焱接任局長，7日生效。教育局今天還為范巽綠舉辦惜別會，她說將告別已經居逾10年的高雄很不捨。（編輯：黃于）1070906