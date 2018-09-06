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中市發展影視產業 協拍62件影視作品

發稿時間：2018/09/06 17:26

最新更新：2018/09/06 17:26

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（中央社記者趙麗妍台中6日電）台中市發展影視產業，今年1月至8月協拍影視總件數達62件，台中市政府表示，除硬體設備，市府也會辦理影視扎根教育計畫，進行影視相關就業機會媒合，培育更多相關人才。

台中市發展影視及漫畫相關產業，其中，霧峰區「中台灣影視基地」7月完工，水湳智慧城的「中台灣電影中心」已開工，部分空間將作為國家漫畫博物館，中台灣影視基地將採OT方式辦理，

台中市議會今天進行業務質詢，市議員江肇國表示，影視基地除場地租借的租金受益，對於台中市及影視基地整體營運更重要的是軟實力，提供良好的服務，才能吸引攝影團隊進駐台中拍攝，除提供工作機會，也能帶動餐旅業消費。

市議員黃馨慧指出，影視基地OT委外運營，廠商預計與那些學校合作、投入多少資源，還有每年保障多少名額進入相關產業服務，市府對細節都應說清楚，不要只有喊口號，應真正落實並保障文化創意工作者。

台中市新聞局長卓冠廷表示，為培育台中在地影視專才，中影八德公司規劃辦理影視扎根教育計畫，每年將保留5個免費名額獎勵特殊條件學生，並與中部大專院校合作，提供20個名額進行就業媒合。

卓冠廷指出，中影八德公司也已規劃影視實務訓練課程及工作坊，未來將優先開放中台灣地區影視科系學生申請參加。

多部影視作品都在台中取景，卓冠廷表示，統計1月至8月，台中市協拍總案件數有62部，包括電視12部、電影18部、廣告14部，還有其他類別18部。（編輯：卞金峰）1070906

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