第一果菜市場改建案 姚文智籲舉辦公聽會

（中央社記者游凱翔台北6日電）台北市長柯文哲今天針對第一果菜市場改建案一度爆粗口；民進黨台北市長參選人姚文智呼籲，高達新台幣140億元的大工程攸關果菜運銷，盼能舉辦公聽會，並討論周邊發展。



柯文哲下午赴台北市議會備詢，針對第一果菜市場改建案，因為柯文哲曾表示，台北農產運銷公司總經理吳音寧不曾到市府開會，民主進步黨籍議員洪健益提出吳音寧已參加市府局處會議11次紀錄的證據，要求柯文哲對吳音寧道歉；柯文哲拒絕，重申吳音寧應該在體制內處理，一度爆粗口。



姚文智下午出席拳擊運動的宣傳記者會，會後接受媒體訪問時呼籲柯文哲「不要再爆粗口了」，並笑稱，他可以送柯文哲一副拳擊手套練一練、出氣一下。



姚文智說，重點不在柯文哲生氣，而是高達140億元的改建案大工程，攸關著台北市未來的果菜運銷市場，如今只看見中間決策的紊亂，甚至環評也因遭舉發重新來過，「整個過程在柯市長的領導下，亂成一團」。



他認為，爆粗口是小事，但標榜省錢的柯市府卻讓外界看不見省錢的態度，也無法滿足真正使用者的需求，甚至對於地方發展也沒有在相關計畫中，因為選舉將至，呼籲能舉辦公開的公聽會，針對環南、果菜市場及周邊發展重新做討論，以理性的態度帶給台北的未來方向。（編輯：梁君棣）1070906