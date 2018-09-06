與亞運銅牌同台 姚文智宣傳拳擊賽

為推廣職業拳擊運動，民進黨籍台北市長參選人姚文智6日戴起拳擊手套、背上冠軍腰帶，替將在29日登場的「職業男女拳王爭霸賽」宣傳。中央社記者游凱翔攝 107年9月6日

（中央社記者游凱翔台北6日電）為推廣職業拳擊運動，民進黨籍台北市長參選人姚文智今天戴起拳擊手套、背上冠軍腰帶，與亞運銅牌選手林郁婷、黃筱雯同台，替將在29日登場的「職業男女拳王爭霸賽」宣傳。



2018台灣首場金腰帶「職業男女拳王爭霸賽」將於29日晚上6時30分在台北市體育館登場，並於今天下午在「鷹雄拳擊館」舉辦預告記者會，姚文智更戴起拳擊手套、背起冠軍腰帶，與林郁婷、黃筱雯同台替這場活動宣傳。



姚文智致詞時說，台北市身為一個國際城市、運動城市，除了參加國際組織所舉辦的賽事外，另一方面自己也要創造更多富有職業性、專業性及娛樂性的比賽，讓全民參與活動，因此很高興能參與這場賽事的宣傳記者會，希望比賽成功，讓外界一睹金腰帶拳賽的風采。



姚文智也肯定林郁婷、黃筱雯這次在2018雅加達亞運拳擊項目付出，並在賽場上揮灑熱汗，讓全民相當驕傲。



林郁婷說，拳擊運動在台灣相對冷門，這次能出國比賽、甚至奪牌，可以說是突破台灣的運動歷史，畢竟這是睽違台灣48年來的一塊獎牌，很感動可以與教練一起攜手突破目標，希望台灣可以藉由舉辦職業比賽，賦予選手更多的機會、更多的舞台，更感謝台北市拳擊協會理事長郭枝來的熱情，讓選手有更好的發展目標。



黃筱雯的教練劉宗泰也說，這次奪牌的意義，代表著選手及社會共同努力48年的成果。且因為現在有健身有氧、拳擊教室及課程的設立，讓拳擊選手的出路更多元，是近年來讓拳擊風氣進步的一大原因。



中華民國拳擊發展協會指出，台灣民眾對拳擊運動的認識，大多來自國際知名拳擊手「阿里」、「泰森」，或者七、八年級生熟悉的日本漫畫「第一神拳」，為了讓更多民眾了解拳擊這項歷史悠久的運動，因此舉辦29日的活動，闡述它的迷人之處。



距離九合一選舉投票日不到百日，姚文智戴著拳擊手套，會後接受媒體訪問時笑稱，除了中選會舉辦的政見辯論會外，也可以加一場拳擊賽與台北市長柯文哲「對決」。他也認為，選舉當然要勝出，更要藉提出好的政策，讓台北市更好。（編輯：陳清芳）1070906





為推廣職業拳擊運動，民進黨籍台北市長參選人姚文智6日戴起拳擊手套、背上冠軍腰帶，替將在29日登場的「職業男女拳王爭霸賽」宣傳。中央社記者游凱翔攝 107年9月6日