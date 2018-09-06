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紫南宮助弱勢 捐千顆住宅火災警報器

發稿時間：2018/09/06 17:41

最新更新：2018/09/06 18:26

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南投縣竹山鎮紫南宮日前捐1000顆住宅用火災警報器給南投縣消防局，由紫南宮主委莊秋安（右）代表捐贈，消防局長林聰吉（中）受贈，將優先配發縣內弱勢族群使用，讓民眾可提早發現火災。（消防局提供）中央社記者蕭博陽南投傳真　107年9月6日南投縣竹山鎮紫南宮日前捐1000顆住宅用火災警報器給南投縣消防局，由紫南宮主委莊秋安（右）代表捐贈，消防局長林聰吉（中）受贈，將優先配發縣內弱勢族群使用，讓民眾可提早發現火災。（消防局提供）中央社記者蕭博陽南投傳真　107年9月6日

（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）南投縣竹山鎮紫南宮低調捐1000顆住宅用火災警報器給南投縣消防局，後續安裝低收入戶、獨居老人、身心障礙者等弱勢家庭。

住宅用火災警報器若偵測異常煙霧，會發出警告聲響，有助民眾察覺火災而及時逃生或報案，竹山鎮紫南宮有感警報器有助獨居老人、行動不便者等民眾，日前不公開捐贈1000顆警報器給南投縣政府消防局，由紫南宮主委莊秋安代表捐贈，消防局長林聰吉受贈。

縣政府消防局今天發布新聞稿表示，紫南宮捐贈消防局1000顆住宅用火災警報器，將優先配發縣內弱勢族群使用，讓民眾可提早發現火災，以利將災害降到最低，後續會妥善運用紫南宮善行來服務縣民。

消防局指出，也希望藉此捐贈儀式，公開表揚竹山鎮紫南宮善舉，並致贈感謝紀念品，代表消防局感謝之意，並期盼捐贈行為達拋磚引玉效果，匯集社會大眾力量踴躍加入捐贈行動。

消防局表示，縣內低收入戶、獨居老人、身心障礙者、鐵皮屋、狹小巷弄區域、老舊建物、木造建物、住宅式宮廟、資源回收宅、居家曾發生火災等高危險群住宅場所約3萬4000戶，大多未安裝住宅用火災警報器，若能依規定安裝，對居家消防安全有很大助益。（編輯：黃于）1070906

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